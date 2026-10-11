Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

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Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
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Το Micra αποτελούσε πάντα το δυνατό χαρτί της Nissan σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Η προτελευταία γενιά με τους θερμικούς κινητήρες σταμάτησε χωρίς λόγο αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην γκάμα της Ιαπωνικής εταιρείας. Όμως τώρα ήρθε η νέα γενιά η οποία είναι ηλεκτρική και διαθέτει μια σχεδίαση η οποία προκαλεί και αναγκάζει τους περαστικούς πεζούς και οδηγούς να το κοιτούν με θαυμασμό. Πάμε να δοκιμάσουμε το ολοκαίνουργιο μοντέλο  για το οποίο ο κύριος Τάκης Θεοχαράκης ο οποίος είναι συνυφασμένος με την μάρκα  αναφέρθηκε με πολύ θερμά λόγια. 

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Δικαιολογημένα θα πούμε εμείς καθώς τουλάχιστον  σχεδιαστικά θα πούμε εμείς  το νέο Nissan MICRA θα αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Η έκτη γενιά του Nissan MICRA έρχεται να συνεχίσει αυτή την κληρονομιά, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό ευέλικτο και ζωντανό χαρακτήρα του, ενώ περνά στην νέα ηλεκτρική εποχή, συνδυάζοντας τολμηρό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και συναρπαστική ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Με την πρώτη ματιά  το νέο MICRA το οποίο είναι σχεδιασμένο στο Nissan Design Europe στο Λονδίνο ξεχωρίζει άμεσα για τη δυναμική του προσωπικότητα. Το γεγονός ότι η παραγωγή πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του Douai όπου κατασκευάζονται τα ηλεκτρικά  Renault δείχνει ξεκάθαρα το ευρωπαϊκό προσανατολισμό του μοντέλου.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Το εξωτερικό του είναι εμπνευσμένο από SUV, με συμπαγείς διαστάσεις, ζάντες 18 ιντσών, με ζωντανά εξωτερικά χρώματα και επιλογές διχρωμίας με μαύρη ή γκρι οροφή. ενώ τα χαρακτηριστικά στρογγυλά  φωτιστικά σώματα, LED φώτα που θυμίζουν μάτια ,με το ιδιαίτερο μοτίβο, σήμα κατατεθέν του, προσδίδουν μια τολμηρή “υπογραφή” η οποία προκαλεί θετικά συναισθήματα.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Στο πλαϊνό μέρος  οι δυναμικές γραμμές συνδυάζονται με  μαύρες gloss επιφάνειες οι οποίες καλύπτουν χαμηλά το αμάξωμα και δίνουν μια ξεχωριστή νότα. Στο πίσω μέρος τα φωτιστικά σώματα με τους δακτυλίους  από LED  του επιτρέπουν να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Στο εσωτερικό, η ποιότητα και η υψηλή τεχνολογία  εντοπίζονται με  την πρώτη ματιά. Ο κομψός σχεδιασμός, τα μαλακά υλικά και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός προσδίδουν ένα σύγχρονο και κομψό χαρακτήρα. Το ταμπλό έχει καθαρές σχεδιαστικές  γραμμές ενώ για πρώτη φορά βλέπουμε τον μοχλό ταχυτήτων να έχει μεταφερθεί στην κολώνα του τιμονιού αφήνοντας μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο μεγάλος αριθμός μοχλών στην κολώνα του τιμονιού μπορεί να ψιλομπερδέψει τον οδηγό, στην παραγματικότητα όμως είναι θέμα συνήθειας.  Υπάρχουν  διπλές οθόνες 10,1 ιντσών οι οποίες προσφέρουν εύκολο ψηφιακό έλεγχο και είναι ενωμένες σε ένα πλαίσιο.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Η μια αφορά τον πίνακα οργάνων με τις παραμετροποιήσεις και η δεύτερη το σύστημα infotainment. Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες της Google προσφέρουν άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store, ενώ η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, όπως η κατάσταση φόρτισης, η αυτονομία και η θερμοκρασία καμπίνας, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη, διαισθητική και πλήρως συνδεδεμένη οδηγική εμπειρία.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Παράλληλα, μέσω του NissanConnect, ο οδηγός παραμένει συνδεδεμένος με το όχημα όπου κι αν βρίσκεται, έχοντας τη δυνατότητα να ελέγχει απομακρυσμένα τη φόρτιση, την αυτονομία, να οργανώνει εύκολα τις διαδρομές του με προγραμματισμένες στάσεις φόρτισης. Μπορεί επίσης να ελέγχει και  τη θερμοκρασία της καμπίνας, ενώ η φωνητική υποστήριξη και η πάντα ενημερωμένη πλοήγηση κάνουν κάθε διαδρομή πιο απλή και άμεση.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Φυσικά είναι πλήρης η λίστα με τα συστήματα  υποβοήθησης που Nissan ProPilot τα οποία αυξάνουν τα επίπεδα ασφαλείας. Μιλάμε για το Intelligent Emergency Braking (Έξυπνο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης) που ανιχνεύει οχήματα και πεζούς στον δρόμο, ειδοποιώντας τον οδηγό ή φρενάροντας αυτόματα. Active Trace Control (Ενεργός έλεγχος πρόσφυσης) που βελτιώνει την ευστάθεια και το κράτημα στις στροφές φρενάροντας ελαφρά τους κατάλληλους τροχούς. 

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Around View Monitor (Σύστημα πανοραμικής θέασης 360°): Προσφέρει κάλυψη γύρω από το αυτοκίνητο με κάμερες για εύκολο παρκάρισμα και ελιγμούς.Traffic Sign Recognition (Σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων): Διαβάζει τα σήματα κυκλοφορίας και τα προβάλλει στον πίνακα οργάνων. High Beam Assist (Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων): Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας ανάλογα με την κυκλοφορία.• ESP, ABS και Brake Assist: Τα βασικά συστήματα πέδησης και ευστάθειας που αποτρέπουν την απώλεια ελέγχου.
Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Οι μπροστινοί επιβάτες έχουν άνετους χώρους ενώ οι πίσω έχουν διαθέσιμο αέρα για τα γόνατα και τους ώμους επαρκή, για τα δεδομένα της κατηγορίας. Στο μοντέλο της δοκιμής μας οι δερμάτινες επενδύσεις σε καθίσματα και ταμπλό έδωσαν μια ξεχωριστή νότα πολυτέλειας.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 326 λίτρα, ιδιαίτερα εντυπωσιακή για την κατηγορία του. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται 40/60, και όταν είναι πλήρως κατεβασμένα, η χωρητικότητα φτάνει έως και τα 1.106 λίτρα, προσφέροντας πρακτικότητα και ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Διαστάσεις 3.974 x 1.830 x 1.499 mm.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Η ανάκτηση ενέργειας ρυθμίζεται μέσω των paddles που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να προσαρμόζεις το επίπεδο επιβράδυνσης ανάλογα με τις συνθήκες. Σημαντική είναι η ύπαρξη της λειτουργίας one-pedal η οποία αποδείχθηκε χρήσιμη μέσα στην κίνηση της πόλης, μειώνοντας την χρήση του συστήματος πέδησης αλλά και αυξάνοντας τα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας.  

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Στην «καρδιά» του ηλεκτρικού Micra της δοκιμής μας συναντάμε ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 150 ίππους και 245 Nm ροπής. Είχαμε στην διάθεση μας τα προγράμματα οδήγησης (ECO/Normal/Sport/Perso) τα οποία διαμορφώνουν ανάλογα την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα αλλά και την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Ο χειρισμός των προγραμμάτων οδήγησης γίνεται μέσω της κεντρικής οθόνης αλλά και από το στρογγυλό μπουτόν πάνω στο τιμόνι μια λειτουργία που κάνει τις αλλαγές ιδιαίτερα εύκολες.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Στην πράξη, τώρα στο πάτημα του δεξιού πεντάλ και στην επιλογή του Sport προγράμματος η απόκριση στο γκάζι είναι άμεση, όπως και η επιτάχυνση. Όσον αφορά τις επιδόσεις, η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα  ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 150 χλμ./ώρα.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται με ενέργεια από μπαταρία με  ωφέλιμη χωρητικότητα 52 kWh και διαθέτει 4 επίπεδα ανάκτησης, τα οποία ρυθμίζονται με paddles πίσω από το τιμόνι.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Το Micra παρουσίασε στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης μικτή χαμηλή κατανάλωση  κάτω από 14 kWh/100 χλμ. σε μικτές συνθήκες κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερα από 400 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας. Πάντως οι εργοστασιακές μετρήσεις δίνουν αυτονομία η οποία φτάνει τα 416χλμ. κατά WLTP.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Ένα ακόμη δυνατό σημείο είναι η οδική του συμπεριφορά. Το νέο MICRA «πατάει» στην πλατφόρμα AmpR Small-car, και  έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία της πόλης και την άνεση σε μεγαλύτερες διαδρομές. Η διάταξη των αναρτήσεων έχει γόνατα MacPherson εμπρός και  πολλαπλούς συνδέσμους πίσω.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Από τα πρώτα χιλιόμετρα αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να κάνεις με ένα στιβαρό αυτοκίνητο, με συνολικό βάρος, περίπου 1.500 κιλά, στο οποίο η χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερο έλεγχο, Τα οδηγικά προσόντα του Micra ξεδιπλώθηκαν στον επαρχιακό δρόμο εκεί όπου το  σύστημα  διεύθυνσης  προσέφερε πολύ καλή πληροφόρηση. Το Micra ακολουθήσε πιστά τις εντολές μας και αντιδρούσε άμεσα στις απότομες  αλλαγές κατεύθυνσης.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Οι κλίσεις του αμαξώματος παραμένουν περιορισμένες, ακόμη και όταν ανεβάσεις ρυθμούς  με την πρόσφυση να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα  Όταν τα παρακάναμε τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού τα οποία δεν απενεργοποιούνται πλήρως επανάφεραν τα πράγματα στην σωστή πορεία  τους διακριτικά χωρίς σπασμωδικές αντιδράσεις.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Στον αυτοκινητόδρομο αποδείχθηκε εξίσου σταθερό προσφέροντας το απαραίτητο αίσθημα ασφαλείας σε οδηγό και επιβάτες σε τελικές ταχύτητες. Μέσα στον αστικό κύκλο ο Micra δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες του καθώς οι συμπαγείς διαστάσεις ο μικρός κύκλος στροφής βοηθούν στην ευελιξία μέσα σε στενάκια. Τα φρένα με την γνωστή αίσθηση λόγω ανάκτησης ενέργειας αποδείχθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά 

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Το Micra  διαφοροποιείται από πολλά ηλεκτρικά της κατηγορίας του στην στάνταρ αντλία θερμότητας. Η  ύπαρξη της συνεισφέρει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά την θέρμανση της καμπίνας τον χειμώνα σε χαμηλές θερμοκρασίες, Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η απώλεια ενέργειας  η οποία θα υπήρχε με την έλλειψη αντλίας θερμότητας.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Και πάμε στην φόρτιση. η οποία στην έκδοση της δοκιμής μας των 52kWh υποστηρίζει ταχυφόρτιση έως τα 100kW. Σημαντικά μειωμένη είναι ο διαδικασία φόρτισης καθώς  από το 15% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά, Για πλήρη φόρτιση σε AC 11 kW, από 0-100% χρειάζεται,5 ώρες. Το Micra υποστηρίζει επίσης λειτουργία V2L με ισχύ έως 3,6kW, έχοντας την δυνατότητα να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Η Nissan με το νέο Micra ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των ηλεκτρικών  supermini. Έδωσε στους οδηγούς ένα αυτοκίνητο fun to drive όχι το οποίο πρώρα από όλα διαθέτει μεγάλη σχεδιαστική προσωπικότητα ,πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας , ποιότητα κατασκευής  και παροιμιώδη αξιοπιστία  καθώς η μάρκα είναι ταυτόσημη με την ρήση «δεν σπάει, δεν χαλάει». Επιπλέον είναι πολύ οικονομικό, προσφέροντας μεγάλη αυτονομία.

Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS

Η έκδοση της δοκιμής μας Evolve τα έχει όλα με τιμή 32.900 ευρώ, ποσό που πέφτει στα 27.900 ευρώ μετά τις ς εκπτώσεις και κρατικές επιδοτήσεις. Η Advance, ξεκινά από 31.500 ευρώ και διαμορφώνεται στις 26.500 ευρώ ύστερα από την εφαρμογή όλων των εκπτώσεων και επιδοτήσεων. Το Nissan Micra 52kWh 150PS  συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση για το αυτοκίνητο και 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. εγγύηση για τη μπαταρία υψηλής τάσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
 

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