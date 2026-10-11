Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών- Συνελήφθη φίλος της

Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο - Κατανάλωσαν Ecstasy

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη μετά από κατανάλωση ecstasy- Συνελήφθη φίλος της/ βίντεο ΕΡΤ

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Συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη ο θάνατος μιας 20χρονης κοπέλας, μετά από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών

Η 20χρονη μαζί με συνομήλικο φίλο της διασκέδαζαν σε club της Θέρμης, όταν προμηθεύτηκαν από τρίτο άτομα τη ναρκωτική ουσία MDMA, γνωστή ως ecstasy. Aπό την υπερβολική κατανάλωση η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Ο 20χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αλλά και για παραβίαση εξαρτησιογόνων ουσιών. Θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα. 

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