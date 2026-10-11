Συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη ο θάνατος μιας 20χρονης κοπέλας, μετά από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών.

Η 20χρονη μαζί με συνομήλικο φίλο της διασκέδαζαν σε club της Θέρμης, όταν προμηθεύτηκαν από τρίτο άτομα τη ναρκωτική ουσία MDMA, γνωστή ως ecstasy. Aπό την υπερβολική κατανάλωση η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Ο 20χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αλλά και για παραβίαση εξαρτησιογόνων ουσιών. Θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα.