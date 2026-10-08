Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028

Η κομβική αλλαγή των Δεσμών της Σελήνης και τι σημαίνει για κάθε ζώδιο

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Άση Μπήλιου: Όσα είπε στο Stars System για το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου και τη Σελήνη στην Παρθένο σήμερα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει την αστρολογική αλλαγή των Δεσμών της Σελήνης στον άξονα Λέοντα-Υδροχόου, που θα διαρκέσει έως την άνοιξη του 2028.
  • Ο Βόρειος Δεσμός στον Υδροχόο προτείνει συνεργασία και συλλογικότητα, μεταβαίνοντας από το 'Εγώ' στο 'Εμείς'.
  • Η αλλαγή αυτή έχει ιστορικά συνδεθεί με σημαντικές πολιτικές εξελίξεις και ακραία φυσικά φαινόμενα στην Ελλάδα.
  • Σήμερα, η Σελήνη είναι σε φάση κενής πορείας στην Παρθένο, προειδοποιώντας να μην ληφθούν σημαντικές αποφάσεις.
  • Η μέρα προσφέρεται για προσφορά υπηρεσίας και φροντίδα της υγείας.

Για την κομβική αστρολογική αλλαγή των Δεσμών της Σελήνης- του Κάρμα όπως το λέμε αλλιώς- στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου, που έγινε το καλοκαίρι και θα διαρκέσει ως την άνοιξη του 2028 μίλησε σήμερα διεξοδικά η Άση Μπήλιου στο Stars System

Δείτε πως θα επηρεάσει το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου αναλυτικά το κάθε ζώδιο

Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028

«Στις 27 Ιουλίου, πέρασαν οι Δεσμοί της Σελήνης, το κάρμα που λέμε, σε έναν άλλον άξονα, τον άξονα Υδροχόου- Λέοντα που είναι και ο άξονας που θα παράγει τις εκλείψεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτός ο άξονας των Δεσμών της Σελήνης είναι μία από τις σημαντικότερες  ενδείξεις και δείκτες της εξέλιξης στην αστρολογία», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

Ο Βόρειος Δεσμός, που μπήκε στον Υδροχόο, δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία καλούμαστε να βαδίσουμε προκειμένου να προοδεύσουμε. Ο Νότιος Δεσμός δείχνει αυτά που ήδη γνωρίζουμε και αποτελούν την ασφάλεια μας

Βόρειος Δεσμός στον Υδροχόο: Τι σημαίνει 

«Με τον Βόρειο Δεσμό στον Υδροχόο, σ' ένα ζώδιο που έχει να κάνει πάρα πολύ με τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα, έχει να κάνει με τη συλλογικότητα, κινούμαστε από το Εγώ που είναι ο Λέων και ο Νότιος Δεσμός στο Εμείς. Άρα από εδώ και κάτω, τι μας λέει το κάρμα στον Υδροχόο; Πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο, να δημιουργήσουμε πιο ισχυρές κοινότητες, να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Υδροχόος, το ζώδιο του Ουρανού προς όφελος του συνόλου και όχι μόνο της μονάδας του ατόμου», εξήγησε η Άση Μπήλιου.

Η αστρολόγος αναφέρθηκε και στις χρονιές που οι Δεσμοί της Σελήνης βρίσκονταν στον ίδιο άξονα, χρονιές που είχαν συνδεθεί με σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό αλλά και με ακραία φυσικά φαινόμενα. 

Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028

«Για τη χώρα μας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι το κάρμα έχει μπει σε αυτόν τον άξονα Λέοντα- Υδροχόου, γιατί αν ανατρέξετε στο παρελθόν, στα χρόνια που είχαμε στον ίδιο άξονα τους Δεσμούς της Σελήνης, υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές και στην πολιτική σκηνή του τόπου, αλλά είχαμε είχαν συνδεθεί και με ακραία φυσικά φαινόμενα, γεωφυσικά φαινόμενα, φωτιές και καταστροφές επίσης πάρα πολύ έντονες, μέσα σε αυτές τις χρονιές», σημείωσε. 

Η Σελήνη στην Παρθένο σε φάση κενής πορείας σήμερα

Όσον αφορά στη σημερινή μέρα, η Άση Μπήλιου επισήμανε ότι η Σελήνη είναι σε φάση κενής πορείας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, στο ζώδιο της Παρθένου.

«Δε σχηματίζει καθόλου όψεις. Είναι λίγο ανεξέλεγκτα δηλαδή τα πράγματα. Σημαίνει ακόμα ότι δεν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, δεν πρέπει να δώσουμε σημαντικές υποσχέσεις, ούτε να παραμυθιαστούμε με αυτά που θα ακούσουμε από τις υποσχέσεις των άλλων. Γι΄ αυτό λοιπόν, ας αξιοποιήσουμε τη μέρα. Το ζώδιο της Παρθένου έχει να κάνει με την προσφορά υπηρεσίας, με την εργασία, με την υγεία, τη φυσική κατάσταση. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό για τον εαυτό μας και για τους άλλους πάνω σε όλα αυτά», σημείωσε. 

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