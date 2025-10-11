Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Φιλίππου εκ των επτά διακόνων του εν Τράλλεσιν και Οσίων Ζηναΐδος και Φιλονίλλης.

Ο Φίλιππος, ένας από τους πρώτους «Επτά Διακόνους» της Εκκλησίας, αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων και έγινε γνωστός για το κήρυγμα και την ικανότητά του να «συνεπάντη» σε διάφορες πόλεις, όπως η Σαμάρεια και η Καισάρεια, όπου έδρασε ως ευαγγελιστής και φιλοξένησε τον Απόστολο Παύλο. 

Ήταν ένας από τους Επτά Διακόνους που επιλέχθηκαν στην Ιερουσαλήμ για να βοηθήσουν σε υποθέσεις της εκκλησίας, ανταποκρινόμενοι στα παράπονα των Ελλήνων για τη φροντίδα των χηρών τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 11 Οκτωβρίου. 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:30 και θα δύσει στις 18:53. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 23 λεπτά.

Σελήνη 19.6 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και Παρηγορητικής Φροντίδας

H Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και Παρηγορητικής Φροντίδας διοργανώνεται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου από την Παγκόσμια Συμμαχία για την Παρηγορητική Φροντίδα (WPCA), ένα διεθνές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν όσοι εμπλέκονται με τους ξενώνες (άσυλα ανιάτων) και τα νοσηλευτικά ιδρύματα, που παρέχουν παρηγορητική φροντίδα ή εν γένει με την παρηγορητική φροντίδα.

Η παρηγορητική φροντίδα, δηλαδή όλες οι επιστημονικές πράξεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του πόνου και όλων των συνοδών συμπτωμάτων, είναι συνυφασμένη με τις ανίατες ασθένειες, όπως ο καρκίνος, το ΑΙDS, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα νευρολογικά νοσήματα, οι βαριές νεφρικές και καρδιακές ανεπάρκειες.

Ο σκοπός της παρηγορητικής φροντίδας είναι να παρέχει μια ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών μέσα από μια πολυπαραγοντική προσέγγιση, που υποστηρίζει το δικαίωμα στην ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπεια στο θάνατο.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
