Το LINGO, το γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων με τον Νίκο Μουτσινά, δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 18:25, στο Star!

Τρεις δυάδες σε κάθε επεισόδιο δοκιμάζουν την ταχύτητα σκέψης, την παρατηρητικότητα και, φυσικά, την ικανότητά τους να βρίσκουν τις σωστές λέξεις.

Κάθε Σαββατοκύριακο στο LINGO υπάρχουν νέα ντουέτα, νέες στρατηγικές και φυσικά νέα χαμόγελα! Οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι διαφωνίες καραδοκούν και κάθε γράμμα μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Η Φιλιώ και ο Ιάσονας είναι μητέρα και γιος και μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό! Εκείνος πήρε την πρωτοβουλία για τη συμμετοχή τους στο LINGO και η Φιλιώ δεν χρειάστηκε πολλές… λέξεις για να πει το «ναι»!

Οι αδελφές Νάντια και Δήμητρα, με διαφορά ηλικίας πέντε χρόνων, εντυπωσιάζουν με την ομοιότητά τους. Θα αποδειχθεί η αδελφική τους σύνδεση το μυστικό της επιτυχίας τους;

Η Ντένη και ο Γιάννης είναι ζευγάρι και αποφάσισαν από κοινού να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο παιχνίδι. Θα τους βοηθήσει η χημεία τους ή οι λέξεις θα τους φέρουν αντιμέτωπους;

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Η Εύη και ο Γιώργος είναι πολλά χρόνια μαζί και πρόσφατα επισφράγισαν τη σχέση τους με σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα, καλούνται να αποδείξουν αν μπορούν να συμφωνούν εξίσου εύκολα και στις λέξεις!

Οι Ιωάννα και Βασιλική είναι κολλητές φίλες εδώ και επτά χρόνια και ανυπομονούν να παίξουν LINGO — η Ιωάννα, ίσως, λίγο περισσότερο! Θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον ενθουσιασμό τους όταν η δυσκολία ανεβαίνει;

Η Σοφία και ο Σταύρος είναι φίλοι και ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια. Όταν, όμως, έρχεται η ώρα να αποκαλύψουν ποιος ήθελε περισσότερο να συμμετάσχουν στο LINGO, κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη!

Θα συνεννοηθούν καλύτερα όταν αρχίσουν οι λεξικές αναμετρήσεις;

Σε κάθε επεισόδιο, το χρηματικό έπαθλο ανεβαίνει, οι λέξεις δυσκολεύουν και η αγωνία κορυφώνεται. Ποια δυάδα θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να εξασφαλίσει τη θέση της στον μεγάλο τελικό;

LINGO, εκεί όπου οι λέξεις γίνονται το πιο απρόβλεπτο παιχνίδι και η διασκέδαση δεν έχει όρια!

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