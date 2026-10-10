Βρετανία: Νεκρός άνδρας μετά από επίθεση τίγρης σε ζωολογικό πάρκο

Δέχθηκε επίθεση όταν μπήκε στον χώρο της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.26 , 23:54 Βρετανία: Νεκρός άνδρας μετά από επίθεση τίγρης σε ζωολογικό πάρκο
10.10.26 , 23:35 Τι Λέει Στο Star Κορυφαία Γερμανίδα Γιατρός Για Την Πλασμαφαίρεση Μαζωνάκη
10.10.26 , 23:28 Έστησαν Ακατάλληλο Λούνα Παρκ Στο Αμύνταιο
10.10.26 , 23:16 Συναγερμός Στο Ρέθυμνο Για 199 Κρούσματα Γαστρεντερίτιδας
10.10.26 , 22:31 «Είδα κάποιον»: Μοντέλο AI έκανε ψευδή καταγγελία για ανθρωποκτονία
10.10.26 , 22:31 Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων
10.10.26 , 22:08 «Πήγα για καθαρισμό προσώπου και από τότε δε μπορώ να κλείσω το στόμα μου»
10.10.26 , 21:32 Καρβέλας: Φορολογικός έλεγχος για αδήλωτα έσοδα 850 χιλιάδων ευρώ
10.10.26 , 21:32 Ρήτρα διαφυγής: Οικονομική ανάσα - αντίβαρο στην ενεργειακή κρίση
10.10.26 , 21:00 Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: «Στριμωγμένος» ο Ζελένσκι - «Αμήχανη» η Ευρώπη
10.10.26 , 20:10 Δήλωση - βόμβα Τραμπ: «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο»
10.10.26 , 20:01 AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ: Τα πληρώματα πήραν μια πρώτη γεύση
10.10.26 , 19:43 LINGO: Κατάφεραν να κερδίσουν τον τελικό η Φιλιώ και ο Ιάσονας;
10.10.26 , 19:24 Σαουδική Αραβία: Έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Πέντε σοβαρά τραυματίες
10.10.26 , 19:15 Τα νεότερα για Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ
Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων
«Πήγα για καθαρισμό προσώπου και από τότε δε μπορώ να κλείσω το στόμα μου»
Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου
Γερμανού για Βίσση - Καρβέλα: «Μην εκπλαγείτε αν δούμε κάτι που…»
Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα
Καρβέλας: Φορολογικός έλεγχος για αδήλωτα έσοδα 850 χιλιάδων ευρώ
Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
Βρετανία: Νεκρός άνδρας μετά από επίθεση τίγρης σε ζωολογικό πάρκο
Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει μείνει... μισός - «Ήταν θέμα απόφασης»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 10/10 στο Yorkshire Wildlife Park, στην περιοχή του Ντόνκαστερ της Αγγλίας, όταν ένας άνδρας μπήκε στον περιφραγμένο χώρο μιας τίγρης και δέχθηκε επίθεση από το άγριο ζώο. Παρά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 13:30, μπροστά σε επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο πάρκο.

Στα πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο άνδρας να βρίσκεται στο έδαφος, ενώ η τίγρη κινείται προς το μέρος του και του επιτίθεται. Σε κάποια στιγμή, εκείνος σηκώνει το χέρι του προς το ζώο και ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «Σταμάτα!».

Η εικόνα προκάλεσε έντονη αναστάτωση, ενώ το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία και τις υπηρεσίες διάσωσης. Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα, γιατρός και ελικόπτερο αεροδιακομιδής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, χωρίς αρχικά να είναι σαφές τι ακριβώς είχε συμβεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μέσα για την απομάκρυνση της τίγρης από τον άνδρα. Η αστυνομία διευκρίνισε αργότερα ότι το ζώο δεν τραυματίστηκε και παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο του.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι υπεύθυνοι ζήτησαν από τους επισκέπτες να αποχωρήσουν από τις εγκαταστάσεις. Ο Ντόμινικ Φορντ, που βρισκόταν στο πάρκο μαζί με την τετράχρονη ανιψιά του, περιέγραψε την άφιξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και των διασωστών. Μία ακόμη επισκέπτρια, η Τία Χάνσον, ανέφερε ότι ο διάδρομος που οδηγούσε προς την έξοδο έκλεισε, ενώ γύρω από τον χώρο της τίγρης τοποθετήθηκαν μαύρα καλύμματα, περιορίζοντας την ορατότητα. «Φαίνεται πως κάποιος πήδηξε μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Ο κόσμος λέει ότι άκουσε έναν πυροβολισμό και ότι κάποιος είτε πήδηξε είτε έπεσε μέσα», ανέφερε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ, η οποία ξεκίνησε έρευνα και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση της οικογένειας του θύματος.

Κλειστό το Yorkshire Wildlife Park – Τι ανακοίνωσε η διοίκηση

Η διοίκηση του πάρκου επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στον χώρο όπου φιλοξενούνται οι τίγρεις και γνωστοποίησε ότι ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης.

«Οι διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ενεργοποιήθηκαν αμέσως και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», ανέφερε η ανακοίνωση. «Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη».

Το πάρκο φιλοξενεί δύο τίγρεις Αμούρ, την Τσούνα και τον Αλτάι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποιο από τα δύο ζώα εμπλέκεται στο περιστατικό.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό, καθώς η τίγρη παρέμεινε στον χώρο της. Το Yorkshire Wildlife Park εκκενώθηκε και θα παραμείνει κλειστό και την Κυριακή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AΓΓΛΙΑ
 |
ΤΙΓΡΗΣ
 |
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
 |
ΑΓΡΙΟ ΖΩΟ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μοντέλο AI Έκανε Ψευδή Καταγγελία Για Ανθρωποκτονία
Κοσμος
«Είδα κάποιον»: Μοντέλο AI έκανε ψευδή καταγγελία για ανθρωποκτονία
Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: «Στριμωγμένος» Ο Ζελένσκι
Κοσμος
Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: «Στριμωγμένος» ο Ζελένσκι - «Αμήχανη» η Ευρώπη
Τραμπ: «Ήρθε Η Ώρα Η Ουκρανία Να Αποκτήσει Νέο Πρόεδρο»
Κοσμος
Δήλωση - βόμβα Τραμπ: «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο»
Σαουδική Αραβία: Επίθεση Στο Αεροδρόμιο Του Ριάντ
Κοσμος
Σαουδική Αραβία: Έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Πέντε σοβαρά τραυματίες
Οι προειδοποιήσεις που αγνόησε ο Ζελένσκι και το μεγάλο deal Τραμπ - Πούτιν
Κοσμος
Οι προειδοποιήσεις που αγνόησε ο Ζελένσκι και το μεγάλο deal Τραμπ - Πούτιν
Σεισμός 7,7 R στον Παναμά: «Δεν υπάρχουν θύματα.Οι Έλληνες είναι όλοι καλά»
Κοσμος
Σεισμός 7,7 R στον Παναμά: «Οι Έλληνες είναι όλοι καλά στην υγεία τους»
Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για ντίζελ: Οι εκλογές & οι αμφιβολίες των αναλυτών
Κοσμος
Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για ντίζελ: Οι εκλογές & οι αμφιβολίες των αναλυτών
Ισπανία: Εκτέλεσαν Εν Ψυχρώ Πλαστικό Χειρουργό Σε Κλινική
Κοσμος
Ισπανία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ πλαστικό χειρουργό μέσα στην κλινική του
Ποιος Πήρε Το Νόμπελ Ειρήνης;
Κοσμος
Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στη Νάβι Πιλάι το βραβείο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top