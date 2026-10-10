Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 10/10 στο Yorkshire Wildlife Park, στην περιοχή του Ντόνκαστερ της Αγγλίας, όταν ένας άνδρας μπήκε στον περιφραγμένο χώρο μιας τίγρης και δέχθηκε επίθεση από το άγριο ζώο. Παρά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 13:30, μπροστά σε επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο πάρκο.

Στα πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο άνδρας να βρίσκεται στο έδαφος, ενώ η τίγρη κινείται προς το μέρος του και του επιτίθεται. Σε κάποια στιγμή, εκείνος σηκώνει το χέρι του προς το ζώο και ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «Σταμάτα!».

ظهر اليوم في حديقة يوركشاير في بريطانيا.. حسب تقرير الشرطة فإنه ورغم محاولات انقاذه الا ان الرجل للأسف فارق الحياة. https://t.co/wLwX63xL2O — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) October 10, 2026

Η εικόνα προκάλεσε έντονη αναστάτωση, ενώ το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία και τις υπηρεσίες διάσωσης. Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα, γιατρός και ελικόπτερο αεροδιακομιδής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, χωρίς αρχικά να είναι σαφές τι ακριβώς είχε συμβεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μέσα για την απομάκρυνση της τίγρης από τον άνδρα. Η αστυνομία διευκρίνισε αργότερα ότι το ζώο δεν τραυματίστηκε και παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο του.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι υπεύθυνοι ζήτησαν από τους επισκέπτες να αποχωρήσουν από τις εγκαταστάσεις. Ο Ντόμινικ Φορντ, που βρισκόταν στο πάρκο μαζί με την τετράχρονη ανιψιά του, περιέγραψε την άφιξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και των διασωστών. Μία ακόμη επισκέπτρια, η Τία Χάνσον, ανέφερε ότι ο διάδρομος που οδηγούσε προς την έξοδο έκλεισε, ενώ γύρω από τον χώρο της τίγρης τοποθετήθηκαν μαύρα καλύμματα, περιορίζοντας την ορατότητα. «Φαίνεται πως κάποιος πήδηξε μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Ο κόσμος λέει ότι άκουσε έναν πυροβολισμό και ότι κάποιος είτε πήδηξε είτε έπεσε μέσα», ανέφερε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ, η οποία ξεκίνησε έρευνα και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση της οικογένειας του θύματος.

BREAKING: A man has died after entering the tiger enclosure at a wildlife park in Yorkshire, according to police. Sky News correspondent Anjum Peerbacos has the latest. Read more: https://t.co/ZNiTlP9m7Z 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/suJftrskdg — Sky News (@SkyNews) October 10, 2026

Κλειστό το Yorkshire Wildlife Park – Τι ανακοίνωσε η διοίκηση

Η διοίκηση του πάρκου επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στον χώρο όπου φιλοξενούνται οι τίγρεις και γνωστοποίησε ότι ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης.

«Οι διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ενεργοποιήθηκαν αμέσως και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», ανέφερε η ανακοίνωση. «Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη».

Το πάρκο φιλοξενεί δύο τίγρεις Αμούρ, την Τσούνα και τον Αλτάι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποιο από τα δύο ζώα εμπλέκεται στο περιστατικό.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό, καθώς η τίγρη παρέμεινε στον χώρο της. Το Yorkshire Wildlife Park εκκενώθηκε και θα παραμείνει κλειστό και την Κυριακή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας.

