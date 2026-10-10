Αναβολή για την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 - Πότε βγαίνει «αέρα»;

Όσα αποκάλυψε η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα της εκπομπής "For You" της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 αναβάλλεται για μία εβδομάδα.
  • Η εκπομπή θα προβάλλεται το πρωί του σαββατοκύριακου και σηματοδοτεί την επιστροφή της Σκορδά στον ΑΝΤ1.
  • Στην ομάδα της εκπομπής συμμετέχουν οι Δημήτρης Μακαλιάς, Άρης Καβατζίκης και Δέσποινα Τσόκου.
  • Η αλλαγή στον προγραμματισμό ανακοινώθηκε από τον Κωνσταντίνο Αντωνάτο στην εκπομπή "Καλύτερα Δε Γίνεται".
  • Η Φαίη Σκορδά δήλωσε ότι τα γυρίσματα του trailer κύλησαν πολύ ωραία.

Η πρεμιέρα της νέας εκπομπής της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 μετατίθεται, με αποτέλεσμα το For You να μη βγει στον αέρα το προσεχές σαββατοκύριακο. Η αλλαγή στον προγραμματισμό έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται, ενώ όλα δείχνουν ότι η έναρξη μεταφέρεται λίγες ημέρες αργότερα. 

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Η εκπομπή θα προβάλλεται το Σαββατοκύριακο το πρωί και σηματοδοτεί την επιστροφή της παρουσιάστριας στον ΑΝΤ1. Παράλληλα, έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί πληροφορίες τόσο για τον τίτλο όσο και για την ομάδα που θα τη συνοδεύει μπροστά από τις κάμερες.

Αναβολή για την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 - Πότε βγαίνει «αέρα»;

Τι ειπώθηκε για την αναβολή της πρεμιέρας

Την πληροφορία μετέφερε ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος, έπειτα από σχετική ερώτηση της Ναταλίας Γερμανού. Η παρουσιάστρια ανέφερε: «Κωνσταντίνε, η φίλη μου, η Φαίη, ξεκινάει εν τέλει λίγο πιο αργά. Σωστά;».

Όπως απάντησε: «Καμιά εβδομάδα, λίγο πιο αργά. Έλεγαν για 17 Οκτωβρίου αλλά το πάνε πιο αργά. Ίσως μια εβδομάδα πιο μετά. Ο τίτλος της εκπομπής θα είναι For You από τα timelines, την κατηγορία στα social media. Θα έχει στο πλευρό της τον Δημήτρη Μακαλιά, που επιστρέφει μετά από λίγα χρόνια στο πρωινό του σαββατοκύριακου του ΑΝΤ1. Θυμόμαστε ότι ήταν και δίπλα στη Μπέττυ Μαγγίρα. Φυσικά μαζί τους ο Άρης Καβατζίκης, που ήταν εξαρχής κλεισμένος να είναι στην εκπομπή και η κοπέλα της παρέας, η Δέσποινα Τσόκου, προερχόμενη πέρσι από την ομάδα του Κώστα Τσουρού».

Για την πορεία της προετοιμασίας, πρόσθεσε: «Ετοιμάζονται. Λίγο πάνε τα πράγματα αργά αλλά νομίζω ότι θα την βρουν την άκρη τους και θα επιστρέψουν στο πόστο τους»

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Ποιοι θα είναι στην ομάδα του For You

Με βάση όσα ειπώθηκαν, στο πλευρό της Φαίης Σκορδά θα βρίσκεται ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο οποίος επιστρέφει στο πρωινό του Σαββατοκύριακου του ΑΝΤ1. Στην ομάδα εντάσσεται επίσης ο Άρης Καβατζίκης, για τον οποίο αναφέρθηκε ότι είχε συμφωνήσει εξαρχής για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Στο σχήμα θα συμμετέχει και η Δέσποινα Τσόκου, η οποία προέρχεται από την περσινή ομάδα του Κώστα Τσουρού. 

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2 χρόνια ΣΚΑΪ, 2 χρόνια Mega και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1!

Οι δηλώσεις της Φαίης Σκορδά για τον ΑΝΤ1 και τη νέα εκπομπή

Λίγο μετά τα γυρίσματα του trailer για τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1, η Φαίη Σκορδά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Σε ερώτηση για το πώς κύλησαν τα γυρίσματα, απάντησε: «Πολύ ωραία!».

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στη νέα τηλεοπτική της παρουσία, δήλωσε: «Τι μπορώ να πω; Ξεκινάμε, θα είμαστε το σαββατοκύριακο, θα είμαστε πρωί, Επιστρέφω στον ΑΝΤ1». 

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Όταν ο δημοσιογράφος της είπε ότι έχει ήδη γίνει γνωστό πως ο τίτλος της εκπομπής θα είναι For You, η παρουσιάστρια απάντησε: «Το έγραψαν; Πότε πρόλαβαν; For You, Για Σένα. Μη με ρωτήσεις τι εκπομπή θα είναι. Εντάξει... Για εμένα οι εκπομπές είναι και αυτές που φέρει ο κάθε παρουσιαστής. Να αλλάξω στα 46 μου; Όχι! Ίδια θα παραμείνω».

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