Φαίη Σκορδά: Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη - Το total black look που εντυπωσίασε

Όσα μοιράστηκε στα social media από την εξόρμησή της στη συμπρωτεύουσα

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram.com
«Κλείδωσε» η ομάδα που θα πλαισιώσει τη Φαίη Σκορδά στη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1 / Βίντεο: Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για χαλάρωση και επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Πραγματοποίησε βόλτες στην πόλη, βραδινές εξόδους και γυμναστική.
  • Πέρασε χρόνο με τον αρραβωνιαστικό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ενόψει γάμου.
  • Διατηρεί χαμηλό προφίλ για την προσωπική της ζωή, αλλά το ζευγάρι είναι στο επίκεντρο λόγω του επικείμενου γάμου.
  • Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά από τέσσερα χρόνια, αναλαμβάνοντας την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Η Φαίη Σκορδά ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, συνδυάζοντας λίγες ημέρες χαλάρωσης και ξεκούρασης λίγο προτού επιστρέψει στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της νέας σεζόν.  

«Κλείδωσε» το πάνελ της Φαίης Σκορδά - Τα δύο νέα πρόσωπα & η σταθερή αξία

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία προετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της τηλεοπτικής πορείας της στον ΑΝΤ1, πραγματοποίησε μία εξόρμηση στη συμπρωτεύουσα, έναν προορισμό στον οποίο έχει ιδιαίτερη αδυναμία, για να δει αγαπημένα της πρόσωπα και να αλλάξει παραστάσεις.

Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στα social media στιμιότυπα από την παραμονή της στη Θεσσαλονίκη, όπου το πρόγραμμά της είχε βόλτες στην όμορφη πόλη, βραδινές εξόδους, καθώς και γυμναστική, την οποία δεν εγκαταλείπει ποτέ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Η Φαίη Σκορδά στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Φαίη Σκορδά στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Φαίη Σκορδά στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφίες: Instagram.com

Η γνωστή παρουσιάστρια σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, φαίνεται να προπονείται σε γυμναστήριο της συμπρωτεύουσας, φορώντας το αθλητικό της look και ακολουθώντας το πρόγραμμά της.

Η Φαίη Σκορδά σε γυμναστήριο στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφία: Instagram.com

Η Φαίη Σκορδά σε γυμναστήριο στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφία: Instagram.com

Φαίη Σκορδά για την επιστροφή στον Ant1: «Έχω κρατήσει ανθρώπινες σχέσεις»

Eκτός από γυμναστική και επαγγελματικά ραντεβού, στον ελεύθερο χρόνο της η γνωστή παρουσιάστρια πέρασε όμορφες στιγμές με φιλικά της πρόσωπα, και με τον αρραβωνιαστικό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης / Φωτογραφία: panoulis.gr

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης / Φωτογραφία: panoulis.gr

Οι δημοσιεύσεις της Φαίης Σκορδά από την εξόρμησή της στη Θεσσαλονίκη / Instagram.com

Οι δημοσιεύσεις της Φαίης Σκορδά από την εξόρμησή της στη Θεσσαλονίκη / Instagram.com

Η Φαίη Σκορδά τα τελευταία χρόνια διατηρεί πολύ χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, ενώ αποφεύγει να δημοσιεύει λεπτομέρειες για τη σχέση της.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται στο επίκεντρο, αφού πρόκειται σύντομα να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Μάλιστα, όταν πρόσφατα η γνωστή παρουσιάστρια ρωτήθηκε για το θέμα του γάμου της με το γνωστό αρχιτέκτονα, δήλωσε ότι «οι ευχές είναι καλοδεχούμενες», δίχως να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εκτός από την όμορφη περίοδο που διανύει στην προσωπική της ζωή, η Φαίη Σκορδά βιώνει και μία σημαντική επαγγελματική αλλαγή, αφού έπειτα από τέσσερα χρόνια, επιστρέφει ξανά στον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

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