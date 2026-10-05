Φαίη Σκορδά για την επιστροφή στον Ant1: «Έχω κρατήσει ανθρώπινες σχέσεις»

Τι απάντησε για τα ονόματα που ακούγονται ότι θα είναι στην ομάδα της

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Όσα είπε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον Ant1 με νέα εκπομπή το Σαββατοκύριακο, διατηρώντας ανθρώπινες σχέσεις με συνεργάτες.
  • Αισθάνεται ότι επιστρέφει στο σπίτι της λόγω του οικείου περιβάλλοντος.
  • Στην εκπομπή θα συμμετάσχουν ο Άρης Καβατζίκης και ο Άρης Λιαπάτης ως αρχισυντάκτης.
  • Η Δέσποινα Τσόκου είναι κοντά στην ένταξή της στην ομάδα, ενώ η Νάνσυ Νικολαΐδου δεν θα είναι τελικά μέλος της βασικής παρέας.
  • Η σύνθεση της εκπομπής είναι υπό διαμόρφωση με επιλογές από casting.

Λίγο πριν ξεκινήσει τη νέα της εκπομπή στη ζώνη του Σαββατοκύριακου του Ant1 η Φαίη Σκορδά μίλησε για τις σχέσεις που κρατά με τους ανθρώπους που έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. 

«Αισθάνομαι πολύ όμορφα, γιατί γενικά εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μένω στους τίτλους, μένω στις ανθρώπινες σχέσεις, οπότε  άνθρωποι του ΑΝΤ1 συνέχιζαν να είναι φίλοι μου. Συνεχίζαμε να κάνουμε παρέα, συνεχίζαμε να μιλάμε, γιατί ήμουν εκεί πάρα πολλά χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και με τις υπόλοιπες συνεργασίες», είπε η παρουσιάστρια στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα.

Φαίη Σκορδά για την επιστροφή στον Ant1: «Έχω κρατήσει ανθρώπινες σχέσεις»

«Νομίζω ότι αυτό με χαρακτηρίζει. Το θέμα είναι να κρατάς τις ανθρώπινες σχέσεις», συμπλήρωσε.

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Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως νιώθει σαν να επιστρέφει στο σπίτι της, γιατί είναι αρκετά οικείο το περιβάλλον. Για τους συνεργάτες της πάντως δε θέλησε να κάνει αποκαλύψεις. Όταν ρωτήθηκε για τον Άρη Καβατζίκη και τη Νάνσυ Νικολαΐδου, που συνεργάζονταν από το Mega και ακούγεται ότι θα βρίσκονται στην ομάδα της και στη νέα εκπομπή,  η Φαίη Σκορδά απάντησε πως «ούτως ή άλλως με όλους έχω συνεργαστεί».

Φαίη Σκορδά: Τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην εκπομπή της

Πριν από λίγες μέρες, η εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα παρουσίασε τα πρόσωπα που αναμένεται να πλαισιώσουν τη Φαίη Σκορδά.

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Ανάμεσα σ' αυτά ήταν αυτό της Δέσποινας Τσόκου, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να ενταχθεί στην ομάδα της Φαίης Σκορδά και του Άρη Καβατζίκη, γνώριμου συνεργάτη της, ο οποίος αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στην εκπομπή. Ο Άρης Λιαπάτης θα είναι ο αρχισυντάκτης της νέας εκπομπής. Μάλιστα, η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη συνεργασία τους, θυμίζοντας πως ο Άρης Λιαπάτης είχε υπάρξει και δικός της συνεργάτης στον «Πρωινό Καφέ» αρκετά χρόνια πριν.

Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην εκπομπή της

Στην ομάδα φαίνεται πως θα υπάρχει και ο Νίκος Παρτσώλης, ο οποίος έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με τη Φαίη Σκορδά.

Ένα ακόμη όνομα που ακούστηκε ήταν εκείνο της Νάνσυς Νικολαΐδου, η οποία έχει ξαναυνεργαστεί  με τη Φαίη Σκορδά. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε στην εκπομπή, η δημοσιογράφος δε φαίνεται να αποτελεί τελικά το τρίτο πρόσωπο της βασικής παρέας, με τη σύνθεσή της να βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα πρόσωπα που προέκυψαν από τα casting που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, καθώς φαίνεται πως υπάρχουν ήδη επιλογές για συγκεκριμένες στήλες της εκπομπής.

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