Μια σπάνια κοινή κοσμική εμφάνιση πραγματοποίησαν η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, οι οποίοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του οίκου Vourakis, στον εμβληματικό χώρο του Παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας, έδωσαν το «παρών» στην επίσημη επετειακή εκδήλωση του ιστορικού οίκου, ο οποίος γιόρτασε έναν αιώνα παρουσίας στην ελληνική υψηλή κοσμηματοποιία.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάσης φωτογραφήθηκαν μαζί, σε ένα ακόμη σπάνιο κοινό στιγμιότυπο, καθώς ο σύντροφος της παρουσιάστριας διατηρεί γενικά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα.

Δείτε φωτογραφίες της Φαίης Σκορδά και του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη:

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης / Φωτογραφία: panoulis.gr

Η Φαίη Σκορδά και η Σταματίνα Τσιμτσιλή / Φωτογραφία: panoulis.gr

Η Φαίη Σκορδά για τη συγκεκριμέμη περίσταση επέλεξε ένα κομψό total white σύνολο, με σατέν slip dress σε ivory απόχρωση, το οποίο συνδύασε με oversized λευκό blazer ριγμένο στους ώμους. Το look της ολοκλήρωναν οι nude μυτερές γόβες και το εντυπωσιακό χρυσό κολιέ, ενώ τα μαλλιά της τα κράτησε σε χαμηλό, ανεπιτήδευτο updo.

Η γωστή παρουσιάστρια ρωτήθηκε από τον Αλέξανδρο Ρούτα και την κάμερα του Happy Day, μεταξύ άλλων, και για τον επερχόμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αποκαλύπτοντας: «Καλοδεχούμενες οι ευχές. Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι».

Υπενθυμίζουμε, ότι η Φαίη Σκορδά τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν πραγματοποιεί συχνά δημόσιες εμφανίσεις με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Τον περασμένο Απρίλιο οι δυο τους είχαν βρεθεί μαζί σε επετειακή εκδήλωση, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, η παρουσιάστρια δημοσίευσε κοινά στιγμιότυπά τους από την Πάρο, καθώς και από το ταξίδι τους στο Μονακό.