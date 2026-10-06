«Κλείδωσε» το πάνελ της Φαίης Σκορδά - Τα δύο νέα πρόσωπα & η σταθερή αξία

Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ομάδα της Φαίης Σκορδά για τη νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1 έχει κλειδώσει.
  • Συνεργάτες της είναι οι Άρης Καβατζίκης και Δέσποινα Τσόκου, με τον Δημήτρη Μακαλιά ως τρίτο πρόσωπο.
  • Η εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Σαββατοκύριακο, αντί καθημερινά.
  • Η Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και στοχεύει σε μια απαιτητική ζώνη.
  • Η παρουσιάστρια είναι προσεκτική στις επιλογές συνεργατών της.

«Κλείδωσε» η ομάδα που θα πλαισιώσει τη Φαίη Σκορδά στη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1!

Φαίη Σκορδά για την επιστροφή στον Ant1: «Έχω κρατήσει ανθρώπινες σχέσεις»

Ο τηλεοπτικός σταθμός είχε ήδη δώσει τα χέρια με τον Άρη Καβατζίκη και τη Δέσποινα Τσόκου και αναζητούσε το τρίτο πρόσωπο που θα βρεθεί στο πλευρό της παρουσιάστριας.

Καβατζίκης για εκπομπή με Σκορδά: «Θα είναι λίγο easy going πρωινό»

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», το πρόσωπο αυτό βρέθηκε και δεν είναι άλλο από τον Δημήτρη Μακαλιά. Η προσθήκη του ηθοποιού σηματοδοτεί την επιστροφή του στον ΑΝΤ1, αλλά και στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Η φετινή σεζόν θα είναι διαφορετική για τη Φαίη Σκορδά, καθώς πλέον θα λέει την πρώτη της «καλημέρα» κάθε Σαββατοκύριακο, αφήνοντας πίσω της το καθημερινό ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς προστίθεται στην ομάδα της Φαίης Σκορδά

Ο Δημήτρης Μακαλιάς προστίθεται στην ομάδα της Φαίης Σκορδά

Η παρουσιάστρια επιστρέφει στο γνώριμο τηλεοπτικό της «σπίτι», επιχειρώντας να χτίσει από την αρχή μια απαιτητική ζώνη. Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική στις επιλογές των συνεργατών της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΤΖΙΚΗΣ
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΚΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΛΙΑΣ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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