«Κλείδωσε» η ομάδα που θα πλαισιώσει τη Φαίη Σκορδά στη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1!

Ο τηλεοπτικός σταθμός είχε ήδη δώσει τα χέρια με τον Άρη Καβατζίκη και τη Δέσποινα Τσόκου και αναζητούσε το τρίτο πρόσωπο που θα βρεθεί στο πλευρό της παρουσιάστριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», το πρόσωπο αυτό βρέθηκε και δεν είναι άλλο από τον Δημήτρη Μακαλιά. Η προσθήκη του ηθοποιού σηματοδοτεί την επιστροφή του στον ΑΝΤ1, αλλά και στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Η φετινή σεζόν θα είναι διαφορετική για τη Φαίη Σκορδά, καθώς πλέον θα λέει την πρώτη της «καλημέρα» κάθε Σαββατοκύριακο, αφήνοντας πίσω της το καθημερινό ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς προστίθεται στην ομάδα της Φαίης Σκορδά

Η παρουσιάστρια επιστρέφει στο γνώριμο τηλεοπτικό της «σπίτι», επιχειρώντας να χτίσει από την αρχή μια απαιτητική ζώνη. Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική στις επιλογές των συνεργατών της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»