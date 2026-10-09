Ο Ηλίας Σκουλάς συνάντησε τη Φαίη Σκορδά αμέσως μετά τα γυρίσματα του trailer για τη νέα της εκπομπή με τίτλο «For You».

«Ξεκινάμε! Θα είμαστε Σαββατοκύριακο, θα είμαστε πρωί... Επιστρέφω στον ΑΝΤ1», δήλωσε γεμάτη ανυπομονησία στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπός του καναλιού είναι η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Αν δεν προλάβουν να ρυθμίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, τότε η Φαίη θα ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου.

Έτσι θα ονομάζεται η εκπομπή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1

Αφού επιβεβαίωσε τον τίτλο της εκπομπής, έκανε μια δήλωση όλο νόημα για τη θεματολογία της: «Για μένα οι εκπομπές είναι συνυφασμένες με το τι φέρει ο κάθε παρουσιαστής. Να αλλάξω στα 46 μου; Όχι, ίδια θα μείνω», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια μίλησε για το άγχος που νιώθει πάντα πριν από τις πρεμιέρες: «Πάντα έχω άγχος. Κάθε χρονιά, σε κάθε πρεμιέρα... Έχω άγχος!», παραδέχτηκε.

Η Φαίη Σκορδά στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Όσο για τον ανταγωνισμό τα Σαββατοκύριακα, τόνισε: «Ποτέ δε σκέφτομαι ούτε λειτουργώ με το τι κάνουν οι απέναντι».

Κλείνοντας, η Φαίη Σκορδά σημείωσε πως εστιάζει αποκλειστικά στη δική της προσπάθεια: «Θεωρώ ότι εμείς πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στις εκπομπές και τις ομάδες μας. Να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να δουλεύουμε πάρα πολύ, γιατί το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι εμάς τους ίδιους — τον όποιο απέναντι δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Οπότε, εγώ ασχολούμαι πάντα με τους συνεργάτες μου, με εμένα, με τη δική μου εκπομπή και, πάνω απ' όλα, με τους τηλεθεατές», κατέληξε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»