Ογδόντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα.

82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα / Φωτογραφία: Eurokinissi

Μετά από 3,5 χρόνια σκληρής Κατοχής, η ελληνική πρωτεύουσα «ανάπνεε» ελεύθερη και χιλιάδες κόσμου ξεχύνονταν στους δρόμους για να γιορτάσουν την Απελευθέρωση. Η Ελλάδα μπορούσε και πάλι να σηκώσει τη γαλανόλευκη σημαία στον ιστό της.

Στο πλαίσιο της Επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών, έγινε η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Στο πλαίσιο της Επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών, έγινε η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η τελετή πραγματοποιείται σε έναν χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό, καθώς το πρωί της 12ης Οκτωβρίου 1944 η ναζιστική σημαία υποστελλόταν από την Ακρόπολη, σηματοδοτώντας το τέλος της γερμανικής Κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα.

Οκτώ δεκαετίες και δύο χρόνια αργότερα, η ελληνική σημαία υψώνεται και πάλι στον Ιερό Βράχο, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Αθήνας. Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου συνοδεύει την τελετή, αποδίδοντας τον προσήκοντα φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.

Μετά από 3,5 χρόνια σκληρής Κατοχής, η ελληνική πρωτεύουσα «ανάπνεε» ελεύθερη και χιλιάδες κόσμου ξεχύνονταν στους δρόμους για να γιορτάσουν την Απελευθέρωση / Φωτογραφία: Ap Images

Η επέτειος αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για όλους όσοι αντιστάθηκαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής, υπενθυμίζοντας το τίμημα της ελευθερίας και τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ