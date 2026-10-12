Σπυροπούλου: Ταξίδι στη Μύκονο - Τo travel look & η glamorous εμφάνιση

Παρευρέθηκε σε πάρτι γενεθλίων φίλης της

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Σπυροπούλου: Ταξίδι στη Μύκονο - Τo travel look & η glamorous εμφάνιση
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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα βίντεο από το ταξίδι της στη Μύκονο/ instagram

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Στη Μύκονο πέρασε το Σαββατοκύριακό της η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, με αφορμή το πάρτι γενεθλίων καλής της φίλης. 

Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το υγιεινό πρωϊνό που την κρατά χορτάτη

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών από τις όμορφες στιγμές με φίλους, το ξενοδοχείο που διέμενε και τις στιγμές χαλάρωσης που γεύτηκε, μακριά από τους ρυθμούς της καθημερινότητας. 

«Mykonos you did it again! 🥂✨ Another year hotter, another year wiser… and a weekend wilder! 🥂🪩🥳 Happy Birthday @soulaliakou 🎉🎉🎉 Thank you for the amazing hospitality», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών και των βίντεο που δημοσίευσε.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Άποψη του ξενοδοχείου που διέμενε στη Μύκονο/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Άποψη του ξενοδοχείου που διέμενε στη Μύκονο/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το travel look & η glamorous εμφάνιση

Στις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια πόζαρε με άνετο travel look έξω από την αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To travel look της για το ταξίδι της στη Μύκονο/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To travel look της για το ταξίδι της στη Μύκονο/ instagram

Eιδικότερα, φόρεσε ένα μαύρο εφαρμοστό σύνολο, κολάν κάπρι και τοπ, συνδυασμένο με αμάνικο τζιν γιλέκο. Συνδύασε το σύνολο της με μπαλαρίνες από τζιν με μαύρη μύτη. Ταξίδεψε με βαλίτσα του οίκου Louis Vuitton και μαύρη handbag ώμου Chanel.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η glamorous εμφάνιση σε πάρτι γενεθλίων φίλης της στη Μύκονο/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η glamorous εμφάνιση σε πάρτι γενεθλίων φίλης της στη Μύκονο/ instagram

Για το πάρτι, διάλεξε κόκκινο (strapless) μίνι φόρεμα σε αλφα γραμμή, με διακριτικές πηχές/σούρες στο μπούστο.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η glamorous εμφάνιση σε πάρτι γενεθλίων φίλης της στη Μύκονο/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η glamorous εμφάνιση σε πάρτι γενεθλίων φίλης της στη Μύκονο/ instagram

Το συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα με χοντρό τακούνι και φιάπα. Στο χέρι της κρατούσε ένα mini bag του οίκου Chanel.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φαίνεται ότι ταξίδεψε μόνη χωρίς τον σύζυγό της και τα παιδιά. Μάλιστα, δημοσίευσε κι ένα στιγμιότυπο από το αεροπλάνο, με το βιβλίο που διαβάζει αυτό το διάστημα.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το βιβλίο αυτοβελτίωσης που διαβάζει/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το βιβλίο αυτοβελτίωσης που διαβάζει/ instagram

Πρόκειται για το βιβλίο bestseller που έχει να κάνει με την αυτοβελτίωση "The Art of Being Alone: Loneliness Was My Cage, Solitude Is My Home" της Renuka Gavrani, δηλαδή  «Η τέχνη του να είσαι μόνος: Η μοναξιά ήταν το κλουβί μου, η απομόνωση είναι το σπίτι μου».

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