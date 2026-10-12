Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στο Μενίδι, βρέθηκε το βράδυ το Κυριακής μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και έχει προσαχθεί ο γιος της και ο ανιψιός της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί και ιατροδικαστής έσπευσαν στο σπίτι της 89χρονης. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες και αμυχές στο πρόσωπο και τον λαιμό, ενώ εντοπίστηκαν και σημάδια πάλης. Ο ιατροδικαστής προσδιόρισε την ώρα θανάτου περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ασφυξία.

Ο 62χρονος γιος της γυναίκας, ο οποίος προσήχθη, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι χρήστης ναρκωτικών και άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο η ηλικιωμένη, όσο και ο γιος της ήταν ρακοσυλλέκτες.

Στην αστυνομία προσήχθη και ο ανιψιός της ηλικιωμένης, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που την εντόπισε νεκρή και ειδοποίησε τις αρχές.

Γείτονας της γυναίκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε πως αργά το βράδυ βγήκε έξω γιατί φώναζε ο σκύλος του και τότε είδε τον γιο της γυναίας σε άσχημη κατάσταση.

«Ήταν έξω από το σπίτι και φώναζε το όνομά μου. Μου είπε να καλέσω το 166 γιατί η μητέρα του δεν ήταν καλά. Τον ρώτησα τι συμβαίνει και μου είπε ότι η μητέρα του δεν ανταποκρινόταν. Μετά ήρθε και ο ανιψιός», είπε.



Οι έρευνες συνεχίζονται στο εσωτερικό της κατοικίας του θύματος, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν στοιχεία και να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου της άττυχης γυναίκας.

