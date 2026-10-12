Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο Μενίδι – Προσήχθη ο γιος κι ο ανιψιός της

Ασφυξία η αιτία θανάτου, σύμφωνα με εκτίμηση του ιατροδικαστή

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Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στο Μενίδι, βρέθηκε το βράδυ το Κυριακής μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και έχει προσαχθεί ο γιος της και ο ανιψιός της. 

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί και ιατροδικαστής έσπευσαν στο σπίτι της 89χρονης. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες και αμυχές στο πρόσωπο και τον λαιμό, ενώ εντοπίστηκαν και σημάδια πάλης. Ο ιατροδικαστής προσδιόρισε την ώρα θανάτου περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ασφυξία. 

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Ο 62χρονος γιος της γυναίκας, ο οποίος προσήχθη, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι χρήστης ναρκωτικών και άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο η ηλικιωμένη, όσο και ο γιος της ήταν ρακοσυλλέκτες. 

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Στην αστυνομία προσήχθη και ο ανιψιός της ηλικιωμένης, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που την εντόπισε νεκρή και ειδοποίησε τις αρχές. 

Γείτονας της γυναίκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε πως αργά το βράδυ βγήκε έξω γιατί φώναζε ο σκύλος του και τότε είδε τον γιο της γυναίας σε άσχημη κατάσταση. 

«Ήταν έξω από το σπίτι και φώναζε το όνομά μου. Μου είπε να καλέσω το 166 γιατί η μητέρα του δεν ήταν καλά. Τον ρώτησα τι συμβαίνει και μου είπε ότι η μητέρα του δεν ανταποκρινόταν. Μετά ήρθε και ο ανιψιός», είπε.

Οι έρευνες συνεχίζονται στο εσωτερικό της κατοικίας του θύματος, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν στοιχεία και να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου της άττυχης γυναίκας. 
 

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