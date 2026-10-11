Θανάσης Ευθυμιάδης: Η απόφαση του 2010 που άλλαξε τη ζωή του!

«Μέσα από τον Γολγοθά έρχεται η ανάσταση», τόνισε στη Ναταλία Γερμανού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θανάσης Ευθυμιάδης μίλησε για την απόφαση του 2010 που άλλαξε τη ζωή του, συνδέοντας την με την οικονομική κρίση και προσωπικές δοκιμασίες.
  • Η κρίση τον οδήγησε να εκτιμήσει τις δύσκολες εμπειρίες ως μαθήματα ζωής, αναγνωρίζοντας ότι τα δύσκολα μονοπάτια οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα.
  • Αποφάσισε να εστιάσει στην οικογένειά του και στα παιδιά του, παρά να κυνηγάει χρήματα και υλικά αγαθά.
  • Δηλώνει ότι δεν νοσταλγεί την σπάταλη ζωή του παρελθόντος και έχει απομακρυνθεί από την καταναλωτική καθημερινότητα.
  • Η επαφή με τη φύση είναι σημαντική για την καθημερινότητά του και τον βοηθά να ζει καλύτερα στην πόλη.

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης ήταν καλεσμένος στο Καλύτερα Δε Γίνεται την Κυριακή, μιλώντας στη Ναταλία Γερμανού για τις αλλαγές που έκανε στη ζωή του τα τελευταία χρόνια, για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει σήμερα τις δύσκολες εμπειρίες, αλλά και για την απόφαση που πήρε το 2010, όταν η οικονομική κρίση επηρέασε καθοριστικά την καθημερινότητά του.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός στάθηκε στις δοκιμασίες που, όπως είπε, λειτούργησαν ως σημείο καμπής: «Πλέον είμαι ευγνώμων για αυτές τις δοκιμασίες, γιατί τις βλέπω με τα μάτια του τώρα. Ότι ήταν τα σπουδαία μαθήματα που με οδήγησαν, ώστε αυτή τη στιγμή να μπορώ να επιλέγω κάποια πράγματα που είναι για τη ζωή μου χρήσιμα και κάποια που δεν είναι χρήσιμα. Μέσα από τα δύσκολα, από τις προδοσίες, μέσα από τον Γολγοθά θα έρθει η Ανάσταση. Αν δε φτάσουμε στην προδοσία, δε θα έρθει η Ανάσταση... Νομίζω ότι αυτές οι δύσκολες εμπειρίες με έκαναν να καταλάβω ότι τα δύσκολα μονοπάτια οδηγούν σε μικρούς παραδείσους».

Θανάσης Ευθυμιάδης: Η απόφαση του 2010 που άλλαξε τη ζωή του!

Η συζήτηση με τη Ναταλία Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού, απευθυνόμενη στον ηθοποιό, ανέφερε: «Επειδή εγώ σε ξέρω πολλά χρόνια, θέλω να μας πεις ότι τα πράγματα παλιά δεν ήταν έτσι. Έχεις περάσει κι από καταστάσεις άγριες, πολύ πιο ζόρικες, σκληρές. Και ίσως όλες αυτές οι δοκιμασίες σε έκαναν να δεις τη ζωή πιο διαφορετικά».

Η ερώτηση αυτή οδήγησε τον Θανάση Ευθυμιάδη να περιγράψει πότε άρχισε να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τη ζωή. Όπως είπε, η αφετηρία συνδέθηκε με προσωπικά και οικονομικά γεγονότα που συνέπεσαν χρονικά.

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης με τη Ναταλία Γερμανού

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης με τη Ναταλία Γερμανού

Η αλλαγή του 2010 και η οικονομική κρίση

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η περίοδος εκείνη ήρθε μετά από μια προσωπική του προσευχή και παράλληλα με τις ανατροπές που έφερε η κρίση. «Ήταν μια συγκυρία που ήρθε. Το πρώτο ήταν η υλοποίηση μιας προσευχής μου που είχα κάνει στο Άγιο Όρος για να κάνω κόρες. Ήρθαν τα δύο παιδιά και κατευθείαν, την ίδια χρονιά έρχεται και η οικονομική κρίση. Οπότε ήταν μια καλή στιγμή να καταλάβω ότι όλο αυτό το σύστημα, το απέξω, αν δεν υπάρχει μια βάση μέσα μου, μια αλήθεια μέσα μου, να μη βασίζομαι στο απέξω, πολύ εύκολα μπορεί να πέσει. Πολύ εύκολα να φτάσω στην κατάθλιψη, να φτάσω στα νευρά, στους τσακωμούς και όλα αυτά που έρχονται όταν τα πράγματα δεν πάνε οικονομικά όπως τα λέμε».

Στη συνέχεια περιέγραψε την επιλογή που έκανε εκείνη τη χρονιά: «Έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή το 2010, μια παγκόσμια οικονομική κρίση, που μας άλλαξε πάρα πολύ. Εγώ, εκεί πήρα μια πολύ γενναία και σπουδαία απόφαση για εμένα, ότι προτιμώ να είμαι δίπλα στην υλοποίηση της προσευχής μου, δηλαδή στα παιδιά μου, παρά να τρέχω για 100 δουλειές μαζί, για να βγάλω χρήματα και να συντηρήσω όλα αυτά που αδίκως είχα στη σπάταλη ζωή που έκανα. Νομίζω όλοι μας ήμασταν σπάταλοι εκείνη την εποχή».

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Τι είπε για το παρελθόν και τη σπάταλη ζωή

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν νοσταλγεί εκείνη την περίοδο της ζωής του. «Καθόλου δε μου λείπει εκείνη η εποχή. Το χόρτασα».

Με αυτή τη φράση έδωσε το στίγμα της σημερινής του στάσης, εξηγώντας έμμεσα ότι έχει απομακρυνθεί από την καταναλωτική καθημερινότητα που, όπως περιέγραψε, χαρακτήριζε τα προηγούμενα χρόνια. 

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Η επαφή με τη φύση στην καθημερινότητα

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει για τον ίδιο η επαφή με το φυσικό περιβάλλον, ακόμη και μέσα στην πόλη. Όπως είπε, αυτή η συνήθεια αποτελεί αναγκαίο μέρος της καθημερινότητάς του.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η βοήθεια της φύσης, που για εμένα είναι μια καθημερινή επαφή, έστω στο παρκάκι της γειτονιάς μου, λίγο να κάτσω στα δέντρα, να ακούσω τα πουλιά, αυτό για μένα είναι μια τεράστια βοήθεια, αναγκαία, και με βοηθάει να μπορώ να ζήσω σε αυτή την πόλη».

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ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
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ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
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