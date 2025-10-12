Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου και Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω.

Ο Ανδρόμαχος είναι μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου εορτάζεται στις 12 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ανδρόμαχος και Ανδρομάχη.

Ο Ανδρόμαχος μαρτύρησε δια πυράς σε άγνωστο τόπο και χρόνο, μαζί με τον Διόδωρο.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ανδρόμαχος, Μάχος

Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος*

Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *

Βαλάντης, Βαλάντιος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.



Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:31 και θα δύσει στις 18:52. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 21 λεπτά.

Σελήνη 20.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας

Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας» το 1996, από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας.

Αρθρίτιδα είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, οίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μια ή περισσότερες αρθρώσεις.

Περισσότερες από 200 είναι οι ρευματικές παθήσεις και πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών (ακόμα και παιδιά) και των δύο φύλων. Υπολογίζεται ότι προσβάλλεται το 1/4 του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτομα με Ρευματικές-Μυοσκελετικές Παθήσεις ανέρχονται σε 120.000.000, ενώ στην Ελλάδα έχει υπολογισθεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια Ρευματική-Μυοσκελετική Πάθηση.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης (οστεοαρθρίτιδα), οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες (ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα) και τα συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληρόδερμα, Σ. Sjögren, αγγειίτιδες, μυοσίτιδες κλπ.). Τα παραπάνω αναφέρει η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ), με αφορμή την 12η Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί ως «Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας» και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις Ρευματικές-Μυοσκελετικές Παθήσεις.