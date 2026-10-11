Σίσσυ Τουμάση: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης!

Ξεκινάει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Τουμάση ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, περιμένοντας το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Αργύρη Πανταζάρα.
  • Εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας του ΕΚΠΑ, μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών της στην Ιστορία.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την ορκωμοσία της και εξέφρασε τη χαρά της για την ακαδημαϊκή της πρόοδο.
  • Η ανάρτησή της τονίζει τη σημασία της γνώσης και της κριτικής σκέψης στην πολιτική ύπαρξη.
  • Ευχαρίστησε τους υποστηρικτές της, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της, για τη στήριξή τους στην ακαδημαϊκή της πορεία.

Διπλή χαρά βιώνει η Σίσσυ Τουμάση, καθώς διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της. Λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα πως η ηθοποιός περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Αργύρη Πανταζάρα, η ίδια προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανακοίνωση για την ακαδημαϊκή της πορεία.

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Όπως έκανε γνωστό μέσα από το Instagram ότι εισάχθηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών της στην Ιστορία.

Σίσσυ Τουμάση: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης!

Η ηθοποιός δημοσίευσε την Κυριακή φωτογραφίες από την ορκωμοσία της και γνωστοποίησε ότι έδωσε εξετάσεις έπειτα από ένα καλοκαίρι μελέτης και εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα.

Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό!

Όπως έγραψε: «Σπουδαία νέα - Νέο κεφάλαιο! Μετά το πτυχίο Ιστορίας κι ένα καλοκαίρι γεμάτο μελέτη, πέρασα με επιτυχία τις εξετάσεις και εισάχθηκα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ: «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία». Μεγάλη η χαρά, μεγάλη και η νέα περιπέτεια. Να μη σταματήσουμε ποτέ να αμφισβητούμε και να σκεφτόμαστε. Είναι ο μόνος τρόπος να μη μας πάρουν ό,τι μας απέμεινε. Αυτό που με τόσο κόπο προσπαθούν να διαλύσουν: τη σκέψη και τη συνείδησή μας. Δηλαδή, την πολιτική μας ύπαρξη».

Η ανάρτηση της Σίσσυς Τουμάση

Μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ μετά το πτυχίο Ιστορίας

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η ίδια, η πορεία προς το μεταπτυχιακό ακολούθησε την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών της. Το πτυχίο Ιστορίας το έλαβε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ στη συνέχεια προετοιμάστηκε για τις εισαγωγικές εξετάσεις του ΕΚΠΑ. 

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Στην πρόσφατη δημοσίευσή της επέλεξε να μοιραστεί στιγμιότυπα από την ορκωμοσία της, συνδέοντας το τέλος των προπτυχιακών σπουδών με την αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού βήματος. Η ανάρτηση επιβεβαιώνει ποιος είναι ο επόμενος σταθμός της, τι πέτυχε, πού συνεχίζει τις σπουδές της, πότε έγινε γνωστή η εξέλιξη και γιατί η ίδια δίνει τόσο έντονο βάρος στη γνώση και την κριτική σκέψη.

Σίσσυ Τουμάση: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης!

Η ανάρτηση της Σίσσυς Τουμάση για την ορκωμοσία

Η Σίσσυ Τουμάση είχε αναφερθεί και τον Απρίλιο στην ολοκλήρωση των σπουδών της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ορκωμοσία της και ευχαριστώντας πρόσωπα που τη στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια. Ανάμεσα σε αυτά κατονόμασε και τον σύζυγό της, Αργύρη Πανταζάρα.

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Στην τότε ανάρτησή της είχε γράψει: «Ημέρα ορκωμοσίας. Πολύ διάβασμα, πολύς κόπος, πολλές νίκες. Τεράστιο ευχαριστώ στις/στους αγαπημένες/ους που με στήριξαν τόσο μα τόσο πολύ @argyris_pandazaras_official 🩷 @giannistmz @zach_filip @elenapoulou @vivian.sip. Κι ένα εξίσου τεράστιο ευχαριστώ σε εμένα που πριν από 4 χρόνια πήρα αυτήν την απόφαση και έκανα το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό μου»..

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ΣΙΣΣΥ ΤΟΥΜΑΣΗ
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ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ
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ΕΚΠΑ
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