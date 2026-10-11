Βόλτες με super cars & μοτοσικλέτες για τους μικρούς ήρωες της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Βόλτα «ελπίδας» από το Σύνταγμα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/10/2026)

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Μια μοναδική μηχανοκίνητη εμπειρία έζησαν, για δύο ημέρες, τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ». Οι μικροί ήρωες είχαν την ευκαιρία να περάσουν ξένοιαστες στιγμές - από το κάθισμα του συνοδηγού - μέσα στα πανέμορφα αυτοκίνητα. Χαρά και ενθουσιασμός και για τα παιδιά που έκαναν μια μεγάλη βόλτα «ελπίδας» από το Σύνταγμα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. 

Βόλτες με super cars & μοτοσικλέτες για τους μικρούς ήρωες της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Τα πρόσωπα των μικρών ηρώων της «ΕΛΠΙΔΑΣ» φωτίστηκαν όταν αντίκρισαν στη σειρά τα σπάνια πολυτελή σπορ αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες να τα περιμένουν για την ομορφότερη βόλτα της ζωής τους.  

Από το Σύνταγμα κινήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας σε μία διαδρομή γεμάτη αγάπη και θέληση για ζωή.  

Βόλτες με super cars & μοτοσικλέτες για τους μικρούς ήρωες της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας δήλωσε: «Είναι μια εξαιρετική δράση για καλό σκοπό, για το ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ» και για τα παιδιά».  

Με πρωτοβουλία του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ», του Drive for Miles, της ΦΙΛΠΑ και της Ελληνικής Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μοτοσικλέτας  τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία. 

«Εκ μέρους της προέδρου Συλλόγου "ΕΛΠΙΔΑ" της κυρίας Χριστιάνας Βαρδή Βαρδινογιάννη. Θα ήθελε να σας ευχαριστήσει μέσω εμού θερμά όλους για τη σημερινή ξεχωριστή πρωτοβουλία που χαρίζει στα παιδιά και τις οικογένειές τους κάτι πολύτιμο. Στιγμές χαράς, ενθουσιασμού και όμορφες αναμνήσεις», τόνισε η Τζωρτζίνα Έλληνα, Γενική Γραμματέας του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ».   

Βόλτες με super cars & μοτοσικλέτες για τους μικρούς ήρωες της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Κοντά στα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ» και ο ελληνικός στόλος κλασσικών αυτοκινήτων και μοτοσικλέτας

Στο πλαίσιο της δράσης, η μηχανοκίνητη πορεία επισκέφθηκε και το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ» όπου τα παιδιά έζησαν και εκείνα με τη σειρά τους  στιγμές ξενοιασιάς  πλάι στους έμπειρους οδηγούς. 

«Είναι όμορφο να βλέπεις τα παιδιά, όλο το προσωπικό από την ΕΛΠΙΔΑ, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη τους προσέχει», είπε με τη σειρά της η Annik Paquay, πρόεδρος του Drive For Miles. 

 

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«ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ»
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ΕΛΠΙΔΑ
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΗ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ»
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