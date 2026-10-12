Μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Andie MacDowell, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο το μυαλό και η καρδιά της βρίσκονται κυρίως στην οικογένειά της.

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια των '90ς, η οποία βρέθηκε πρόσφατα στο Παρίσι για επαγγελματικές υποχρεώσειςκαι για την προώθηση της νέας της ταινίας, εξήγησε πως, αν και θα μπορούσε να δημοσιεύει στιγμιότυπα από το ταξίδι της, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνη είναι ο χρόνος που περνά με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της, ο ρόλος της γιαγιάς είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής της. Κάθε στιγμή με τα εγγόνια της αποτελεί για εκείνη πολύτιμο δώρο, που ξεπερνά σε αξία οτιδήποτε άλλο.

«Το να είμαι γιαγιά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Κάθε στιγμή που μπορώ να περνάω με τα γλυκά μου εγγόνια είναι πιο πολύτιμη για μένα από οτιδήποτε άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως κάποιες φορές θέλει απλώς να επικεντρώνεται σε αυτό και σε τίποτα άλλο.

Οι συμβουλές της Andie MacDowell για μια καλύτερη ζωή

Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σημασία της αυτοφροντίδας, σημειώνοντας πως την ενδιαφέρει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να προσέχουν τον εαυτό τους και να υιοθετούν συνήθειες που τους κάνουν καλό. Η ίδια προέτρεψε τους διαδικτυακούς της φίλους να απολαμβάνουν τον ήλιο, να τρέφονται σωστά, να ασκούνται, να περπατούν με φίλους, να διαβάζουν καλά βιβλία και να φροντίζουν να κοιμούνται επαρκώς.

Το μήνυμά της ολοκληρώθηκε με μια υπενθύμιση για την αγάπη προς τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας.

Οι ξέγνοιαστες στιγμές με τη μικρή Bluebell

Στην ίδια ανάρτηση, η Andie MacDowell δημοσίευσε μια φωτογραφία με τη μικρή Bluebell, ένα από τα εγγόνια της, με την οποία πέρασε όμορφες στιγμές στη Νέα Υόρκη.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους έπαιξαν αρκετά στο πάρκο και απόλαυσαν τον χρόνο που πέρασαν μαζί. Η εμπειρία αυτή τής θύμισε τα χρόνια που έπαιζε με τα δικά της παιδιά, όταν εκείνα ήταν μικρά.

Η ηθοποιός έκλεισε την ανάρτησή της στέλνοντας στους ακολούθους της πολλή αγάπη, αποτυπώνοντας με λίγα λόγια όσα έχουν πραγματική αξία για εκείνη: την οικογένεια, τις απλές στιγμές και τον χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπά.

Δες την ανάρτησή της: