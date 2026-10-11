Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης - και όχι μόνο - με την είδηση ότι μια 20χρονη έχασε τη ζωή της ύστερα από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα σε κλαμπ όπου είχε πάει μαζί με τον συνομήλικο φίλο της. Ο 20χρονος συνελήφθη και σε βάρος ασκήθηκε κακούργηματικη δίωξη.

Θεσσαλονίκη: Η ανάρτηση του πατέρα της 20χρονης στο Facebook

Ο πατέρας της 20χρονης αποχαιρέτισε την κόρη του με μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media.

«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου! Δεν υπάρχουν λέξεις γι’ αυτό τον πόνο. Σ’ ευχαριστούμε για τα χρόνια που μας χάρισες δίπλα σου. Για εμάς δεν θα φύγεις και δεν έφυγες ποτέ. Καλό παράδεισο κόρη μας, παιδί μας! Σ’ αγαπάμε. Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ», έγραψε.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της τραγωδίας

Η 20χρονη μαζί με τον παιδικό φίλο της πήγαν σε πάρτυ ηλεκτρονικής μουσικής. Εκεί, σύμφωνα με τον 20χρονο, πήραν από άγνωστο άτομο ποσότητα MDMA, δηλαδή ecstasy. Η κοπέλα λιποθύμησε μέσα στο κλαμπ, τη μετέφεραν στην είσοδο εθελοντές, της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ήρθε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Νωρίτερα το πρωί, ο πατέρας της μίλησε στις κάμερες συγκλονισμένος .«Να κάνουν ότι είναι δυνατόν να τους βρουν. Να μη βρεθούν άλλοι γονείς στην ίδια θέση. Είχε συμβεί και πριν τρία χρόνια το ίδιο με τον ίδιο άνθρωπο. Με πήραν από Ιπποκράτειο ότι το παιδί λιποθύμησε τότε σώθηκε...», λέει ο άτυχος πατέρας.

Τη Δευτέρα το πρωί θα γίνει η νεκροψία - νεκροτομή της 20χρονης προκειμένου να διαπιστωθεί τι ουσία κατανάλωσε και αν φέρει σημάδια κακοποίησης. Σε βάρος του 20χρονου ασκήθηκε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο σε βαθμό κακουργήματος. Θα απολογηθεί την Τρίτη.