Θεσσαλονίκη: 20χρονη έχασε τη ζωή της μετά από κατανάλωση ecstasy - Tι είπε ο πατέρας της/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο 20χρονος φίλος του κοπέλας που πέθανε μετά από κατανάλωση χαπιού ecstasy, σε club της Θεσσαλονίκης.

«Να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να τους βρουν. Να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μου», είπε συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου οδηγήθηκε ο νεαρός που συνελήφθη.

Οι δύο φίλοι διασκέδαζαν σε νυχτερινό μαγαζί στη Θέρμη, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο νεαρός υποστήριξε πως προμηθεύτηκαν ναρκωτική ουσία από τρίτο άγνωστο πρόσωπο και συγκεκριμένα από 1gr MDMA o καθένας, το οποίο κατανάλωσαν. «Η ποσότητα θεωρείται υπερβολικά μεγάλη, μπορεί και 10πλάσια της μιας δόσης», επισήμανε στο ρεπορτάζ της η Λευκή Γεωργάκη.

Λίγη ώρα αργότερα, η 20χρονη Χριστίνα έχασε τις αισθήσεις της. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου κατέληξε κάποιες ώρες αργότερα.

«Η Χριστίνα σπούδαζε και εργαζόταν στην επιχείρησή μου όλη μέρα. Έχω εταιρία κατασκευής γηπέδων κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε πάρει τη δουλειά στα χέρια της, τελευταία. Ήταν φίλη με τον 20χρονο από το Δημοτικό, που πήγαιναν στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο», συμπλήρωσε ο πατέρας της 20χρονης.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι πριν από τρία χρόνια, που η κοπέλα είχε βγει ξανά με τον κατηγορούμενο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε λιπόθυμη κατάσταση.

Η νεκροψία - νεκροτομή θα γίνει αύριο με σκοπό να διερευνηθεί αν όντως πήρε τόσο μεγάλη ποσότητα της ναρκωτικής αυτής ουσίας η κοπέλα κι αν υπάρχει κάποιου άλλου είδους κακοποίηση.

Η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση εις βάρος του 20χρονου, ενώ ο ίδιος διώκεται ακόμα για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος.

Παράλληλα, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο.