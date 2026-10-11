Συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη - Ζητά δικαίωση

«Πριν από τρία χρόνια είχε ξανασυμβεί μετά από κοινή έξοδο με τον 20χρονο»

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Πρώτη Δημοσίευση: 11.10.26, 14:27
Θεσσαλονίκη: 20χρονη έχασε τη ζωή της μετά από κατανάλωση ecstasy - Tι είπε ο πατέρας της/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 20χρονος φίλος της 20χρονης κοπέλας κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών μετά τον θάνατό της από ecstasy στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο πατέρας της κοπέλας ζητά δικαίωση και προειδοποιεί να μην υπάρξουν άλλοι γονείς στη θέση του.
  • Η κοπέλα κατανάλωσε 1gr MDMA, ποσότητα που θεωρείται υπερβολική, και κατέληξε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος.
  • Η εισαγγελία άσκησε κακουργηματική δίωξη κατά του 20χρονου και ποινική δίωξη κατά αγνώστων για διακίνηση ναρκωτικών.
  • Η νεκροψία θα διερευνήσει την ποσότητα ναρκωτικών που κατανάλωσε η κοπέλα και πιθανή κακοποίηση.

Κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο 20χρονος φίλος του κοπέλας που πέθανε μετά από κατανάλωση χαπιού ecstasy, σε club της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών- Συνελήφθη φίλος της

«Να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να τους βρουν. Να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μου», είπε συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου οδηγήθηκε ο νεαρός που συνελήφθη. 

Συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη - Ζητά δικαίωση

Οι δύο φίλοι διασκέδαζαν σε νυχτερινό μαγαζί στη Θέρμη, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο νεαρός υποστήριξε πως προμηθεύτηκαν ναρκωτική ουσία από τρίτο άγνωστο πρόσωπο και συγκεκριμένα από 1gr MDMA o καθένας, το οποίο κατανάλωσαν. «Η ποσότητα θεωρείται υπερβολικά μεγάλη, μπορεί και 10πλάσια της μιας δόσης», επισήμανε στο ρεπορτάζ της η Λευκή Γεωργάκη. 

Λίγη ώρα αργότερα, η 20χρονη Χριστίνα έχασε τις αισθήσεις της. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου κατέληξε κάποιες ώρες αργότερα. 

Συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη - Ζητά δικαίωση

«Η Χριστίνα σπούδαζε και εργαζόταν στην επιχείρησή μου όλη μέρα. Έχω εταιρία κατασκευής γηπέδων κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε πάρει τη δουλειά στα χέρια της, τελευταία. Ήταν φίλη με τον 20χρονο από το Δημοτικό, που πήγαιναν στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο», συμπλήρωσε ο πατέρας της 20χρονης. 

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι πριν από τρία χρόνια, που η κοπέλα είχε βγει ξανά με τον κατηγορούμενο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε λιπόθυμη κατάσταση.

Συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη - Ζητά δικαίωση

Η νεκροψία - νεκροτομή θα γίνει αύριο με σκοπό να διερευνηθεί αν όντως πήρε τόσο μεγάλη ποσότητα της ναρκωτικής αυτής ουσίας η κοπέλα κι αν υπάρχει κάποιου άλλου είδους κακοποίηση.

Συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη - Ζητά δικαίωση

Η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση εις βάρος του 20χρονου, ενώ ο ίδιος διώκεται ακόμα για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος.

Παράλληλα, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. 

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