Σε συμφωνία κατέληξαν ΕΕ και Κίνα σήμερα σχετικά με τις εξαγωγές υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων προς την Ένωση, αλλά και για μια σειρά σημαντικών εμπορικών ζητημάτων για τις δύο πλευρές.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, στο Πεκίνο, οι οποίες είχαν στόχο τον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος της ΕΕ έναντι της Κίνας, έλλειμμα που ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ ημερησίως σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κομισιόν.

Το περίγραμμα της συμφωνίας περιέγραψε από την Κίνα ο Μάρος Σέφκοβιτς:

«Καταρχάς, καταλήξαμε σε κοινή αντίληψη για τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών και επαναφορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων (plug-in hybrids) προς την ΕΕ. Αυτό ανοίγει την προοπτική μείωσης των κινεζικών εξαγωγών κατά περισσότερο από το μισό», τόνισε.

«Δεύτερον, καταλήξαμε σε κοινή αντίληψη για τη βελτίωση της πρόσβασης στην κινεζική αγορά για μια σειρά προϊόντων της ΕΕ, μέσω χαμηλότερων δασμών βάσει της ρήτρας του «πλέον ευνοούμενου κράτους» (MFN). Τα προϊόντα αυτά κυμαίνονται από εξαρτήματα αυτοκινήτων έως ελαιόλαδο και υποδήματα, με συνολική τρέχουσα εξαγωγική αξία σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που θα απέφερε εξοικονόμηση δασμών ύψους τουλάχιστον 225 εκατομμυρίων ευρώ».

«Τρίτον, καταλήξαμε σε κοινή αντίληψη για την περαιτέρω διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών εξαγωγής από την Κίνα για σπάνιες γαίες και μόνιμους μαγνήτες», σημείωσε.

Παρά τη θετική εξέλιξη, όπως σημείωσε ο Επίτροπος «απέχουμε πολύ από το τέλος». Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα αξιολογήσει τώρα τα αποτελέσματα και θα συζητήσει τα επόμενα βήματα με τους ηγέτες στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί θα ληφθεί η τελική απόφαση.

Η επόμενη συνάντηση του Μ. Σέφκοβιτς με τον Υπουργό Wang Wentao θα είναι σε επίπεδο υπουργών έως τον Ιανουάριο και θα οργανωθεί ο τρίτος γύρος Διαβουλεύσεων για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις τον Μάρτιο.



Ολόκληρο το κοινό ανακοινωθέν:

Στις 8-9 Οκτωβρίου 2026, ο Wang Wentao, Υπουργός Εμπορίου της Κίνας, και ο Maroš Šefčovič, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για το Εμπόριο και την Οικονομική Ασφάλεια, τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διαφάνεια, πραγματοποίησαν στο Πεκίνο τη δεύτερη συνεδρίαση των Διαβουλεύσεων ΕΕ-Κίνας για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις (TIC). Οι δύο πλευρές διεξήγαγαν ρεαλιστικές και παραγωγικές συζητήσεις και κατέληξαν σε κατάλογο παραδοτέων και κοινών αντιλήψεων (βλ. παράρτημα).

Ως βασικοί εμπορικοί εταίροι, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ορθή διαχείριση των διαφορών στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ, καθώς και για τη συνέχιση της συνεργασίας με στόχο τη σταθεροποίηση και την εξισορρόπηση της διμερούς σχέσης. Με γνώμονα αυτόν τον στόχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την τρίτη υπουργική συνεδρίαση TIC τον Μάρτιο του 2027. Εν τω μεταξύ, θα διατηρήσουν στενή επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής υπουργικής τηλεδιάσκεψης τον Ιανουάριο.

Παράρτημα

Εξισορρόπηση εμπορίου και επενδύσεων



1. Και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν, στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ, να εξετάζουν τη δυνατότητα μείωσης ή κατάργησης δασμών για ορισμένα αγαθά.

2. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να ενισχύουν την επικοινωνία και τη συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης του εμπορίου και θα αξιοποιούν ενεργά τη λειτουργία του μηχανισμού διαλόγου για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης.

3. Έπειτα από εντατικές διαβουλεύσεις, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το εμπόριο υβριδικών οχημάτων, κατά τρόπο συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ.

4. Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στο έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσον αφορά τις τιμές στην υπόθεση κατά των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και θα συνεχίσουν τις διαδικασίες που αφορούν τις εταιρικές αναλήψεις υποχρεώσεων τιμών και τις επανεξετάσεις.

5. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τον διάλογο σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η ΕΕ χαιρετίζει την προσπάθεια της Κίνας να αυξήσει τις εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων από την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω εκδήλωσης επιχειρηματικών επαφών (match-making event) κατά τη διάρκεια της 9ης Διεθνούς Έκθεσης Εισαγωγών της Κίνας (CIIE).

6. Η Κίνα θα επιταχύνει την αναγνώριση της αρχής της περιφερειοποίησης για τα επιλέξιμα κράτη μέλη της ΕΕ, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις μεθοδολογίες και τις τεχνολογίες για τον έλεγχο ασθενειών, με στόχο τη διερεύνηση τρόπων άρσης των περιορισμών για τα σχετικά ζωικά προϊόντα που επηρεάζονται από τη νόσο του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (bluetongue) στα εν λόγω κράτη μέλη.

7. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τις ανταλλαγές σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων και να παρακολουθήσουν τη συνέχεια των διαβουλεύσεων για τα αντίστοιχα κανονιστικά πλαίσια που αφορούν τα καλλυντικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα, με σκοπό την περαιτέρω αντιμετώπιση των υφιστάμενων και αναδυόμενων εμποδίων πρόσβασης στην αγορά.

8. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διεξαγάγουν τεχνικό διάλογο σχετικά με τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις (FSR).

9. Όσον αφορά την καθοδήγηση της ΕΕ για τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ σε έργα καθαρής ενέργειας που περιλαμβάνουν ορισμένους μετατροπείς (inverters), η ΕΕ διευκρίνισε ότι η επίσημη καθοδήγησή της είναι ουδέτερη ως προς τη χώρα και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε περαιτέρω συζητήσεις για το ζήτημα αυτό.

10. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν πώς οι επενδύσεις μπορούν να αποφέρουν περισσότερα οφέλη στις οικονομίες τους και να συζητήσουν τη συνεργασία με προσανατολισμό στο μέλλον.

Έλεγχοι εξαγωγών

1. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του Διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τον έλεγχο των εξαγωγών και χαιρέτισαν την εντατικοποίηση των ανταλλαγών και της επικοινωνίας σχετικά με τις αντίστοιχες πολιτικές ελέγχου των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων παροχής κατευθυντήριων γραμμών, ενημέρωσης και κατάρτισης.

2. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ως προς τη σημασία της βελτίωσης της προβλεψιμότητας και της σταθερότητας για τις παγκόσμιες βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού. Η Κίνα προτίθεται να συνεχίσει να διευκολύνει τη χορήγηση αδειών εξαγωγής για την προμήθεια σπανίων γαιών και μόνιμων μαγνητών προς την ΕΕ, μέσω της διαδικασίας ταχείας διεκπεραίωσης. Η πλευρά της ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές των κρατών μελών για τη διευκόλυνση της έκδοσης ειδικών αδειών προτεραιότητας για εξαγωγές προς την Κίνα σε τομείς ειδών διπλής χρήσης.

3. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τον στόχο τους να εργαστούν για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκαλούν ανησυχία στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών και συζήτησαν την προοπτική διερεύνησης μέτρων διαρθρωτικής διευκόλυνσης για εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης που συμμορφώνονται με τους κανόνες, μεταξύ ΕΕ και Κίνας.

4. Στο πλαίσιο του Διαλόγου για τον έλεγχο των εξαγωγών, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κοινή αντίληψη σχετικά με την παροχή προειδοποίησης και τη βελτίωση της διαφάνειας των διαδικασιών συμπερίληψης και διαγραφής από τους σχετικούς καταλόγους, ενώ υποστήριξαν τη λήψη μέτρων για τη διαγραφή οντοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

5. Η ΕΕ και η Κίνα έχουν αναλάβει δράση για την επίλυση συστημικών ζητημάτων που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία, σημειώνοντας κάποια πρόοδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων —θέτοντας ορισμένα ορόσημα— και εστιάζοντας στην αποτελεσματική και δίκαιη προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και στη μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παρακολουθούν την πρόοδο μέσω της Ομάδας Εργασίας ΕΕ-Κίνας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία.

ΠΟΕ

6. Οι δύο πλευρές συμφωνούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη διμερή επικοινωνία και συνεργασία σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, με ανοιχτό και εποικοδομητικό πνεύμα. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία μεταρρύθμισης του ΠΟΕ και συμφωνούν να συζητήσουν όλα τα συναφή ζητήματα, με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου.

