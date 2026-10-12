Οι ευρωβουλευτές καλούν σε μεγαλύτερη επαγρύπνηση κατά του ισλαμιστικού εισοδισμού, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων χρηματοδότησης και δικτύων και της ισχυρότερης διασυνοριακής συνεργασίας.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη με 381 ψήφους υπέρ, 167 κατά και 15 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τις στρατηγικές του ισλαμιστικού εισοδισμού, ο οποίος στοχεύει στην αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών αξιών, των δημοκρατικών θεσμών και της δημόσιας τάξης και της κοινωνικής συνοχής.

Ευρωπαϊκή μεθοδολογία για τον εντοπισμό ενδείξεων ισλαμιστικού εισοδισμού και δικτύων

Αυστηρότεροι έλεγχοι όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΕΕ, τις εταιρικές σχέσεις και τους δικαιούχους που ενδέχεται να ωφελήσουν το πολιτικό Ισλάμ

Το Συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει τις οντότητες που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα για πιθανή καταχώρισή τους ως τρομοκρατικών οργανώσεων

Ισχυρότεροι διασυνοριακοί έλεγχοι και κανόνες έκδοσης θεωρήσεων, στενότερη συνεργασία με την Europol και την Eurojust

Στο στόχαστρο η εξωτερική χρηματοδότηση και οι διακρατικές εταιρικές σχέσεις, ιδίως με τη συμμετοχή παραγόντων που συνδέονται με την Τουρκία ή το Κατάρ.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 381 ψήφους υπέρ, 167 κατά και 15 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τις στρατηγικές του ισλαμιστικού εισοδισμού / Φωτογραφία: Ap Images

Θεσμική επαγρύπνηση και καταπολέμηση των διακρίσεων

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν τις στρατηγικές ισλαμιστικού εισοδισμού που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και των θεμελιωδών ελευθερίων. Τονίζουν ότι η προστασία των μουσουλμάνων πολιτών από τις διακρίσεις αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση, προειδοποιώντας ταυτόχρονα κατά της αναγνώρισης των οργανωμένων ισλαμιστικών δικτύων ως αντιπροσωπευτικών συνομιλητών. Μολονότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ελεύθερη, ανοικτή και πιστή στις αρχές της, «δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί, να συμβουλεύεται ή να νομιμοποιεί δίκτυα που χρησιμοποιούν τη γλώσσα, τις διαδικασίες και τη χρηματοδότησή της για να αποδυναμώσουν τις αξίες της εκ των έσω».

Το Κοινοβούλιο ζητά μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία για τον εντοπισμό του εισοδισμού, συμπεριλαμβανομένης της σύγχυσης μεταξύ θρησκείας και πολιτικής, της θεσμικής αμφισημίας, της αδιαφανούς χρηματοδότησης, των επαναλαμβανόμενων εταιρικών σχέσεων, της εγγύτητας με ήδη εντοπισμένα δίκτυα και των οργανώσεων ή δικτύων που επανεμφανίζονται με νέες μορφές.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι πολιτικές κατά των διακρίσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία του Ισλάμ από την κριτική ή τη νομιμοποίηση των οργανωμένων ισλαμιστικών δικτύων, ενώ ζητούν την υποστήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των μουσουλμάνων εκπροσώπων που υπερασπίζονται τις δημοκρατικές αξίες και αντιστέκονται στις ισλαμιστικές πιέσεις. Το ΕΚ πιστεύει ότι η πρακτική της δημόσιας απόκρυψης του προσώπου αποτελεί απαράδεκτη πρόκληση για τη δημόσια ασφάλεια και την αποτελεσματική επιβολή του νόμου, στηρίζοντας ως εκ τούτου όλα τα εθνικά μέτρα που αποσκοπούν στην απαγόρευση της δημόσιας χρήσης πλήρους καλύμματος (νικάμπ ή μπούρκα), ως αναγκαίο βήμα για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της δημόσιας ασφάλειας και της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, ιδίως των γυναικών. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσουν τους ελέγχους πριν από τη συνεργασία με οργανώσεις που ενδέχεται να συμμετέχουν σε στρατηγικές εισόδου - συμπεριλαμβανομένου του Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσουλμανικών Οργανώσεων Νεολαίας και Φοιτητών (FEMYSO) και άλλων δομών που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Πιθανή καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων

Το Κοινοβούλιο ζητά από το Συμβούλιο να αξιολογήσει κατά πόσον οντότητες ή άτομα που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα θα πρέπει να προστεθούν στον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, εξετάζοντας, πέρα από τις επίσημες δομές, συνδεδεμένες οντότητες, οργανώσεις-βιτρίνα, χρηματοοικονομικούς κόμβους, δίκτυα νεολαίας και άτομα σε ηγετικούς ή συντονιστικούς ρόλους. Όταν πληρούνται τα ισχύοντα κριτήρια, το Κοινοβούλιο ζητά να λαμβάνονται αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα.

Έλεγχοι χρηματοδότησης και διασυνοριακή συνεργασία

Το Κοινοβούλιο απαιτεί επίσης:

πλήρης ιχνηλασιμότητα της χρηματοδότησης της ΕΕ, ισχυρότερη δέουσα επιμέλεια και μεγαλύτερη χρήση των εργαλείων αποκλεισμού στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού

επισκόπηση από την Επιτροπή των κονδυλίων της ΕΕ που χορηγούνται σε άτομα ή οντότητες που είναι ύποπτα για δεσμούς με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα ή το πολιτικό ΙσλάΜ

αυστηρότερους ελέγχους θεωρήσεων (βίζα) και διαμονής για κήρυκες μίσους, επικροτώντας τις σχετικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών για κατάρτιση σχετικών καταλόγων και ζητώντας να καταρτιστεί τέτοιος κατάλογος σε επίπεδο ΕΕ

αυστηρότερο έλεγχο της εξωτερικής χρηματοδότησης και των διακρατικών εταιρικών σχέσεων, ιδίως με τη συμμετοχή παραγόντων που συνδέονται με το Κατάρ ή την Τουρκία

μεγαλύτερη χρήση των εργαλείων της ζώνης Σένγκεν και των βάσεων δεδομένων της ΕΕ, με την υποστήριξη της συνεργασίας της Europol και της Eurojust στο πλαίσιο των εντολών τους.