Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πράσινο Φως Στα Μεταλλαγμένα Τρόφιμα

Τους κανόνες ασφάλειας και διαφάνειας για τα νέα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα κατάργησε χθες η δεξιά πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν πολιτικές ομάδες και οργανώσεις, που ασκούν σφοδρή κριτική στους ευρωβουλευτές.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τους τροποποιημένους κανόνες για τις «νέες γονιδιωματικές τεχνικές» (ΝΓΤ) οι οποίες αλλάζουν την προσέγγιση της ΕΕ. Πλέον, «θα ρυθμίζει τα φυτά με βάση τα τελικά γενετικά χαρακτηριστικά τους, και όχι με βάση το πώς δημιουργήθηκαν», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξεδόθη μετά την ψηφοφορία.

«Οι ευρωβουλευτές πρόδωσαν τους αγρότες, τους καταναλωτές και την ίδια την επιστήμη. Η ψηφοφορία σημαίνει ότι οι μεγάλες εταιρείες σπόρων και φυτοφαρμάκων όπως η Bayer-Monsanto, η BASF, η Corteva, η Syngenta και οι ομάδες συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένων των Euroseeds και Croplife EU, μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους και να μη χρειάζεται να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή», είπε η Νίνα Χόλαντ από το Παρατηρητήριο Εταιρικής Ευρώπης.