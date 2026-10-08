Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το υγιεινό πρωϊνό που την κρατά χορτάτη

Η παρουσιάστρια προσέχει πολύ τη διατροφή της

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Τι είχε πει για την οικογένειά της και την τηλεόραση στο Breakfast@Star

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Το πρωινό είναι το "καύσιμο" της ημέρας και για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη healthy συνήθεια. Η παρουσιάστρια που είναι και μητέρα δύο παιδιών του 3χρονου Βλάση και του 2χρονου Βασίλη, προσέχει πολύ τη διατροφή της, και επιλέγει αυγά τηγανητά με αβοκάντο τα οποία συνοδεύει πάντα με ψωμί ολικής άλεσης. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ φωτογραφία από NDP/  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ φωτογραφία από NDP/  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Σπυροπούλου: Η εμφάνιση με το μπλε εμπριμέ σύνολο που τράβηξε τα βλέμματα

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία φωτογραφία που απολάμβανε το γεύμα της κοντά στη θάλασσα.

Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το υγιεινό πρωϊνό που την κρατά χορτάτη

Τα οφέλη του αυγού, του αβοκάντου και του ψωμιού ολικής άλεσης 

Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το υγιεινό πρωϊνό που την κρατά χορτάτη

Αβοκάντο/ φωτογραφία από pexels 

Αβοκάντο

Το αβοκάντο βοηθά  στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και στην προστασία της καρδιάς και τα υγιεινά λιπαρά του κρατώντας σας χορτάτους για πολλές ώρες και μειώνοντας τις λιγούρες. Επίσης είναι πλούσιο σε βιταμίνες A, D, E, K.

Αυγό/ φωτογραφία από pexels 

Αυγό/ φωτογραφία από pexels 

Αυγά

Τα αυγά πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Ο κρόκος συμβάλλει στην καλή υγεία των ματιών,  ενώ βοηθά και στην καλή λειτουργεία του εγκεφάλου καθώς περιέχει χολίνη.

Ψωμί/ φωτογραφία από pexels 

Ψωμί/ φωτογραφία από pexels 
 

Ψωμί ολικής άλεσης 

Τέλος, πολλαπλά οφέλη έχει και το μαύρο ψωμί καθώς κρατάει σταθερό το σάκχαρο μας, και συμβάλει στην καλή λειτουργεία του εντέρου.  Επίσης, είναι πλούσιο σε βιταμίνες Β, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού και του νευρικού συστήματος.

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