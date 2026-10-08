Τι είχε πει για την οικογένειά της και την τηλεόραση στο Breakfast@Star

Το πρωινό είναι το "καύσιμο" της ημέρας και για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη healthy συνήθεια. Η παρουσιάστρια που είναι και μητέρα δύο παιδιών του 3χρονου Βλάση και του 2χρονου Βασίλη, προσέχει πολύ τη διατροφή της, και επιλέγει αυγά τηγανητά με αβοκάντο τα οποία συνοδεύει πάντα με ψωμί ολικής άλεσης.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία φωτογραφία που απολάμβανε το γεύμα της κοντά στη θάλασσα.

Τα οφέλη του αυγού, του αβοκάντου και του ψωμιού ολικής άλεσης

Αβοκάντο/ φωτογραφία από pexels

Αβοκάντο

Το αβοκάντο βοηθά στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και στην προστασία της καρδιάς και τα υγιεινά λιπαρά του κρατώντας σας χορτάτους για πολλές ώρες και μειώνοντας τις λιγούρες. Επίσης είναι πλούσιο σε βιταμίνες A, D, E, K.

Αυγό/ φωτογραφία από pexels

Αυγά

Τα αυγά πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Ο κρόκος συμβάλλει στην καλή υγεία των ματιών, ενώ βοηθά και στην καλή λειτουργεία του εγκεφάλου καθώς περιέχει χολίνη.

Ψωμί/ φωτογραφία από pexels

Ψωμί ολικής άλεσης

Τέλος, πολλαπλά οφέλη έχει και το μαύρο ψωμί καθώς κρατάει σταθερό το σάκχαρο μας, και συμβάλει στην καλή λειτουργεία του εντέρου. Επίσης, είναι πλούσιο σε βιταμίνες Β, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού και του νευρικού συστήματος.