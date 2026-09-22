Σπυροπούλου: Η εμφάνιση με το μπλε εμπριμέ σύνολο που τράβηξε τα βλέμματα

Λαμπερή στο πλευρό του συζύγου της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παρευρέθηκε στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.
  • Φ wore a striking blue outfit with white patterns, consisting of a jacket and short shorts, accentuating her waist with a belt.
  • Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με σκούρα παπούτσια, λευκή τσάντα Chanel και διακριτικά κοσμήματα.
  • Ο σύζυγός της φορούσε γαλάζιο κοστούμι με λευκό πουκάμισο, χωρίς γραβάτα, συμπληρώνοντας το look τους.
  • Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, του νέου χώρου άθλησης και ευεξίας στην ανάπτυξη του Ελληνικού, βρέθηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τα παιδιά της στον τόπο καταγωγής της

Σπυροπούλου: Η εμφάνιση με το μπλε εμπριμέ σύνολο που τράβηξε τα βλέμματα

Η παρουσιάστρια ξεχώρισε με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό μπλε σύνολο με έντονα λευκά μοτίβα.

Το look αποτελούνταν από σακάκι και πολύ κοντό σορτς, ενώ το σακάκι είχε τονισμένη μέση με ζώνη και στρογγυλή αγκράφα, δημιουργώντας μια κομψήάντα με χρυσές λεπτομέρειες και διακριτικά κοσμήματα, και θηλυκή σιλουέτα.

Η ίδια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με σκούρα παπούτσια με κλειστή μύτη, λευκή καπιτονέ τσάντα του οίκου Chanel με χρυσές λεπτομέρειες και διακριτικά κοσμήματα, μεταξύ των οποίων χρυσά σκουλαρίκια και βραχιόλια.

Σπυροπούλου: Η εμφάνιση με το μπλε εμπριμέ σύνολο που τράβηξε τα βλέμματα

Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα ίσια, με χωρίστρα στη μέση, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε λαμπεραρε χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό, με φυσικές αποχρώσεις.

Σπυροπούλου: Η εμφάνιση με το μπλε εμπριμέ σύνολο που τράβηξε τα βλέμματα

Ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος επέλεξε ένα γαλάζιο κοστούμι με λευκό πουκάμισο, χωρίς γραβάτα, δημιουργώντας ένα αρμονικό look με την εμφάνιση της συζύγου του.

Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα εγκαίνια του νέου αθλητικού χώρου.


 

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