Στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, του νέου χώρου άθλησης και ευεξίας στην ανάπτυξη του Ελληνικού, βρέθηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τα παιδιά της στον τόπο καταγωγής της

Η παρουσιάστρια ξεχώρισε με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό μπλε σύνολο με έντονα λευκά μοτίβα.

Το look αποτελούνταν από σακάκι και πολύ κοντό σορτς, ενώ το σακάκι είχε τονισμένη μέση με ζώνη και στρογγυλή αγκράφα, δημιουργώντας μια κομψήάντα με χρυσές λεπτομέρειες και διακριτικά κοσμήματα, και θηλυκή σιλουέτα.

Η ίδια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με σκούρα παπούτσια με κλειστή μύτη, λευκή καπιτονέ τσάντα του οίκου Chanel με χρυσές λεπτομέρειες και διακριτικά κοσμήματα, μεταξύ των οποίων χρυσά σκουλαρίκια και βραχιόλια.

Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα ίσια, με χωρίστρα στη μέση, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε λαμπεραρε χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό, με φυσικές αποχρώσεις.

Ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος επέλεξε ένα γαλάζιο κοστούμι με λευκό πουκάμισο, χωρίς γραβάτα, δημιουργώντας ένα αρμονικό look με την εμφάνιση της συζύγου του.

Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα εγκαίνια του νέου αθλητικού χώρου.



