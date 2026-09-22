Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Τέσσερις περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες φέρνει η κακοκαιρία εξπρές

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Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ. Σύμφωνα με αυτό, αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σήμερα Τρίτη και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (22-09-2023)

  • Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.
  • Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Αύριο Τετάρτη (23-09-2026)

  • Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
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