Κρήτη: Στο χειρουργείο παιδί που κατάπιε κάλτσα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 14χρονου αγοριού από το Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο κατάπιε κάλτσα.

Το παιδί μπήκε στο χειρουργείο του ΠΑΓΝΗ στις 9 το βράδυ και η επέμβαση διήρκεσε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το neakriti.gr, το οποίο επικαλείται ανάρτηση της μητέρας στα social media.

Η κάλτσα αφαιρέθηκε από το στομάχι του 14χρονου ΑμΕΑ, με την οικογένειά του να εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον.

«Όλα πήγαν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα, μεταφέροντας την ανακούφισή της μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Πλέον, το παιδί βρίσκεται στη φάση της ανάρρωσης, με την οικογένεια να περιμένει την ομαλή πορεία της υγείας του.