Κρήτη: Στο χειρουργείο παιδί που κατάπιε κάλτσα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 14χρονου αγοριού από το Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο κατάπιε κάλτσα.
Το παιδί μπήκε στο χειρουργείο του ΠΑΓΝΗ στις 9 το βράδυ και η επέμβαση διήρκεσε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το neakriti.gr, το οποίο επικαλείται ανάρτηση της μητέρας στα social media.
Η κάλτσα αφαιρέθηκε από το στομάχι του 14χρονου ΑμΕΑ, με την οικογένειά του να εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον.
«Όλα πήγαν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα, μεταφέροντας την ανακούφισή της μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.
Πλέον, το παιδί βρίσκεται στη φάση της ανάρρωσης, με την οικογένεια να περιμένει την ομαλή πορεία της υγείας του.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.