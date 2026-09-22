Κρήτη: Στο χειρουργείο παιδί που κατάπιε κάλτσα

Μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Κρήτη: Στο Χειρουργείο Παιδί Που Κατάπιε Κάλτσα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 14χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης κατάπιε κάλτσα.
  • Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο ΠΑΓΝΗ και διήρκεσε περίπου μία ώρα.
  • Η κάλτσα αφαιρέθηκε με επιτυχία από το στομάχι του παιδιού.
  • Η μητέρα εξέφρασε την ανακούφισή της και ευχαρίστησε όσους βοήθησαν.
  • Το παιδί βρίσκεται στη φάση της ανάρρωσης και η οικογένεια περιμένει καλή πορεία της υγείας του.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 14χρονου αγοριού από το Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο κατάπιε κάλτσα. 

Το παιδί μπήκε στο χειρουργείο του ΠΑΓΝΗ στις 9 το βράδυ και η επέμβαση διήρκεσε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το neakriti.gr, το οποίο επικαλείται ανάρτηση της μητέρας στα social media. 

Η κάλτσα αφαιρέθηκε από το στομάχι του 14χρονου ΑμΕΑ, με την οικογένειά του να εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον.

«Όλα πήγαν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα, μεταφέροντας την ανακούφισή της μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης. 

Πλέον, το παιδί βρίσκεται στη φάση της ανάρρωσης, με την οικογένεια να περιμένει την ομαλή πορεία της υγείας του.  

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