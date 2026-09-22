Η Φθινοπωρινή Ισημερία είναι ένα αστρονομικό φαινόμενο, κατά το οποίο η ημέρα και η νύχτα έχουν περίπου την ίδια διάρκεια. Συμπίπτει πάντα με την 22α ή 23η Σεπτεμβρίου. Φέτος, η Φθινοπωρινή Ισημερία θα λάβει χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:07 (τοπική ώρα Ελλάδας).

Το φαινόμενο της Φθινοπωρινής ισημερίας σηματοδοτεί και επίσημα την έλευση του Φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο - και κατ' επέκταση στη χώρα μας. Κατά την ισημερία η διάρκεια της ημέρας είναι ίδια με τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη συνέχεια, στο βόρειο ημισφαίριο η ημέρα θα μικραίνει και η νύχτα θα μεγαλώνει, ώσπου η διάρκεια της νύχτας θα φθάσει στο ζενίθ της κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο (22 Δεκεμβρίου).

Φθινοπωρινή Ισημερία: Τι προσδιορίζει και τι συμβαίνει

Οι δύο ισημερίες, δηλαδή, η εαρινή και η φθινοπωρινή, προσδιορίζουν την έναρξη της άνοιξης και του φθινοπώρου αντίστοιχα, ενώ το θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτούν την έναρξη της καλοκαιρινής και χειμερινής περιόδου, αντίστοιχα. Από την άλλη, ενώ από αστρονομικής άποψης η εποχή της άνοιξης ξεκινά με την εαρινή ισημερία, στην πραγματικότητα -όπως αναφέρουν οι περιβαλλοντολόγοι -, η φύση εισέρχεται όλο και πιο νωρίς στον ανοιξιάτικο κύκλο της, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το φαινόμενο κατά το οποίο η άνοιξη έρχεται όλο και πιο νωρίς στον πλανήτη μας, είναι ακόμη πιο αισθητό στο Βόρειο Πόλο και γενικότερα στα πιο υψηλά γεωγραφικά πλάτη.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, η οποία βρίσκεται πάνω από τον Ισημερινό, δεν παρατηρείται το φαινόμενο της ισημερίας. Η ίση μέρα και ίδη νύχτα συμβαίνει μόνο στις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς πάνω στον Ισημερινό της Γης. Σε όσες βρίσκονται είτε πάνω, είτε κάτω από τον Ισημερινό, το φαινόμενο της ισημερίας λαμβάνει χώρα μερικές ημέρες πριν ή μετά.

Η ισημερία συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο (γύρω στις 21 Μαρτίου και στις 23 Σεπτεμβρίου), όταν η Γη διέρχεται από τα σημεία τομής της εκλειπτικής (ελλειπτική τροχιά της γης) και του ουράνιου ισημερινού. Στην αστρονομία τα σημεία αυτά συμβολίζονται διεθνώς με τα γράμματα γ και γ΄. Στη συγκεκριμένη στιγμή η γραμμή Ηλίου - Γης είναι κάθετη στον άξονα περιστροφής της Γης, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας της Γης.

Το φαινόμενο της ισημερίας παρουσιάζεται σε όλους τους πλανήτες κάθε ηλιακού συστήματος, οι οποίοι παρουσιάζουν κλίση του άξονα περιστροφής ως προς το επίπεδο περιφοράς. Οι δύο ισημερίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ των δύο ηλιοστασίων, του χειμερινού και του θερινού.

Στην αστρονομία ισημερία καλείται η αστρική ημέρα κατά την οποία το κέντρο του ηλιακού δίσκου βρίσκεται ίσο χρονικό διάστημα πάνω και κάτω από τον ορίζοντα κάθε τόπου, διαγράφει, δηλαδή, ίσα τόξα (ημερήσιο και νυκτερινό), και κατά τη διάρκεια της οποίας οι ακτίνες του ηλίου πέφτουν κατακόρυφα στον ισημερινό.

Το φαινόμενο της ισημερίας οφείλεται στην περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο και στην κλίση του άξονα περιστροφής της. Καθώς η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο και επειδή ο άξονας περιστροφής της δεν είναι κάθετος στο επίπεδο περιφοράς, η διάρκεια της ημέρας αλλάζει. Δύο φορές το χρόνο η Γη βρίσκεται σε τέτοια θέση που οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν εντελώς κατακόρυφα στον ισημερινό.

Σε πολλές γλώσσες ο αντίστοιχος όρος λεκτικά δεν αναφέρεται στην έννοια της ίσης ημέρας, αλλά της ίσης νύχτας, κυρίως λόγω της λατινικής προέλευσής του (λατινικά aequinoctium = aequus (ίσος) και nox (νύχτα)).



