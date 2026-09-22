Μία μέρα μετά την πρεμιέρα του GNTM, η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία ανήκει φέτος στο dream team της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού μόδας, βρέθηκε καλεσμένη στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα».

«Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Το χάρηκα πάρα πολύ. Δέσαμε πάρα πολύ σαν ομάδα. Θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, περάσαμε και ωραία. Πέρα από τα παιδιά, αυτό που θέλουμε είναι να δείξουμε στον κόσμο πως ένα παιδί που έρχεται, και μπορεί να είναι λίγο άγουρο στην αρχή ή να μην είναι προετοιμασμένο, αλλά πώς μπορεί να μεταλλαχθεί, να μεταμορφωθεί, να λάμψει. Αυτό θέλουμε να το δουν οι τηλεθεατές και μπορεί και για κάποιους να μην το καταλαβαίνετε, πόσο μπορεί να λάμψουν και να το δείτε στην πορεία αυτό το πράγμα», είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο modelling. «Δεν είναι πια μόνο η ομορφιά. Ομορφιά είναι το μέσα μας. Έρχεται ένας και έχει μια προσωπικότητα που μπορεί να σε κάνει να τον βλέπεις κούκλο ή κούκλα», εξήγησε.

Η προσωπικότητα και το πώς συμπεριφέρεται κάποιος είναι πια πάρα πολύ σημαντικό. Η αυτοπεποίθηση και ο αέρας είναι η μισή επιτυχία

Η ίδια συμφώνησε στο σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη, ότι είναι μια γυναίκα με αυτοπεποίθηση και δυναμική. «Κι όσο μεγαλώνω, μεγαλώνει κι αυτή, Ζήνα μου, ένα πράγμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό», σχολίασε με το μοναδικό της χιούμορ. «Έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ότι όταν ήμουν μικρή», πρόσθεσε.

«Η αυτοπεποίθηση χτίζεται. Πρέπει να πατάς γερά στα πόδια σου, να ξέρεις τι αξίζεις, να ξέρεις τι έχεις να δώσεις, δηλαδή δεν είναι μόνο η ομορφιά. Όμορφες πια είναι παντού. Γεμίσαμε ομορφιά. Και να μην είσαι, μπορείς να γίνεις κιόλας στην πορεία. Το θέμα είναι λοιπόν, αυτό που έχεις μέσα σου. Τι αξίζεις, ποια είναι η προσωπικότητά σου εσένα, ο χαρακτήρας σου που θα κεντρίσει, που θα κάνεις τη διαφορά», επισήμανε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον σύζυγό της, πρώην πολίστα, Δημήτρη Μάζη. Με αφορμή χιουμοριστικές αναρτήσεις που έχει κάνει κατά καιρούς, εξήγησε ότι από όταν έγιναν ζευγάρι με τον άντρα της, όλοι σχολίαζαν τι «άντρα πήρε».

«Από όταν τα έφτιαξα με τον Δημήτρη, Ζήνα μου, όπου και να πήγαινα… “ο Δημήτρης, τι άντρα πήρες και τι άντρα πήρες”. Και λέω για ηρεμήστε λίγο. Συγγνώμη. Εδώ βλέπετε τι πήρε; Δύο μέτρα γυναίκα με την προίκα της, με την τσαχπινιά της, με το μπρίο της. Για σταθείτε λίγο, ρε παιδιά. Δεν λέω, δεν του δώσαμε και τίποτα άντε άντε», σχολίασε γελώντας.

Μαγγίρα για GNTM: «Oι τηλεθεατές θα δουν παιδιά που μεταμορφώνονται στην πορεία»

H εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα βρέθηκε στα παρασκήνια του trailer του GNTM. «Μέσα σε αυτό το ρούχο, νιώθω ντίβα όπως μου ζητήθηκε να είμαι. Μέχρι στιγμής έχω κρατήσει: Ωραία παιδιά, ωραίες προσωπικότητες, ωραίοι χαρακτήρες, γέλιο με εμάς, εύκολα γυρίσματα, δύσκολα γυρίσματα», ήταν οι δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα στην κάμερα της εκπομπής.

Η νέα κριτής του GNTM αποκάλυψε τι θα δουν οι τηλεθεατές στον φετινό διαγωνισμό.

«Θα δούνε ωραία παιδιά, θα δούνε παιδιά που μεταμορφώνονται στην πορεία. Δε θα δουν τα κλασικά μαλλιοτραβήγματα… και εγώ αυτό το θεωρώ και λίγο παλιακά τηλεόραση, Ζήνα μου. Θα δούνε παιδιά ωραία, έχουν τα θέματά τους, γιατί όταν κλείνεις παιδιά σε ένα σπίτι υπάρχει ανταγωνισμός και θα βγει και ο αληθινός χαρακτήρας που μπορεί να μη φαίνεται στην οντισιόν. Μπορεί να μην το δείχνει σε εμάς, όταν έρχεται. Στο σπίτι όμως, όταν αρχίσει ο ανταγωνισμός, γιατί βγήκε αυτός πρώτος, γιατί βγήκε αυτή και βγήκα εγώ. Εκεί θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι αληθινοί χαρακτήρες κι εκεί έχει το ενδιαφέρον κατ’ εμέ», ανέφερε.

«Η μόδα σου ανοίγει τεράστιες πόρτες. Μπορεί τελικά να μην ασχοληθείς με το modelling αυτό καθαυτό, αλλά να κάνεις κάτι περιφερειακά γύρω από αυτό. Και θεωρώ πια ότι μέσα από τη μόδα μπορείς να ανθίσεις και να δείξεις κι άλλες πλευρές του χαρακτήρα σου ή του εαυτού σου. Ας πούμε, μπορεί να μην ασχοληθείς με το modelling και να πας στον σχεδιασμό ρούχων», επισήμανε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Μπέττυ Μαγγίρα: «Τυχαία μπήκα στην τηλεόραση, από το modelling κι εγώ. Κάθε μου βήμα ήταν μελετημένο»

Τέλος, αποκάλυψε πως και η ίδια στη δική της διαδρομή, δεν έκανε τίποτα τυχαία. «Κάθε μου βήμα ήταν μελετημένο. Έλεγα μετά από αυτό τι πρέπει να κάνω ανάλογα με τι μου προτεινόταν. Και πάρα πολλές χρονιές που μπορεί να μη μου άρεσαν αυτά που μου πρότειναν, πρότεινα εγώ πράγματα. Έχω πάει σε κανάλια, έχω χτυπήσει πόρτες, τους έχω πάει δοκιμαστικά, τους έχω πάει τις ιδέες μου κατοχυρωμένες για να μη μου τις κλέψουν. Μου έχουν κλέψει ιδέες, δηλαδή. Αυτά συμβαίνουν στον χώρο μας. Τυχαία μπήκα στην τηλεόραση, από το modelling κι εγώ, εκ των υστέρων εννοείται ότι είχα στοχοπροσήλωση. Απλά θεωρώ ότι έκανα και πολύ διαφορετικά πράγματα σε όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να με κατατάξουν και να μου βάλουν μια ταμπέλα», κατέληξε.

