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GNTM Μαγγίρα: «Μου φάνηκες αδιάφορη αλλά μετά με έπεισες» - Video

Πώς τα πήγε η Ανθή στην audition;

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026
21.09.26, 22:22
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Tags:

GNTM GNTM 7 ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ AUDITION GNTM AUDITIONS
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21.09.26, 11:09
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