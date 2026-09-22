Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εξ αποστάσεως εργαζόμενους που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Όπως σημείωσε η υπουργός μιλώντας στον Αnt1, η αποκέντρωση είναι μεγάλο ζητούμενο για την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να δώσει κίνητρα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, ώστε να μετακινηθούν προς την περιφέρεια.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Βάσει του νέου προγράμματος, η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες.

«Η σκέψη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός μένει στον τόπο του, μπορεί όμως και να δουλέψει, μπορεί να εργαστεί και, αν αποδείξει την αξία του, θα τον κρατήσει μετά η επιχείρηση», είπε η κ. Κεραμέως και συμπλήρωσε ότι το πρόγραμμα αποτελεί κίνητρο και για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα αυτή την κατηγορία εργαζομένων.

Τι είπε η Νίκη Κεραμέως για την ανεργία

Ερωτηθείσα σχετικά με την ανεργία στη χώρα μας, η υπουργός υπενθύμισε ότι, την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφηκαν δύο ιστορικά ρεκόρ μείωσης της ανεργίας και αύξησης της απασχόλησης, επισημαίνοντας παράλληλα:

«Εμάς μας ενδιαφέρει να δίνουμε διαρκώς κίνητρα για περισσότερη εργασία και, γι' αυτό, έχουμε θεσπίσει και μια σειρά από μέτρα, όπως, για παράδειγμα, εφαρμόζουμε το επίδομα εργασίας. Δηλαδή, αν είσαι άνεργος και βρεις δουλειά μέσα στην περίοδο ανεργίας, το επίδομα ανεργίας μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας στο μισό του. Άρα, λοιπόν, δίνουμε κίνητρα, για να βρεις δουλειά. Αν είσαι στην ανεργία, σου προσφέρουμε τρεις δουλειές. Αρνείσαι την πρώτη, αρνείσαι τη δεύτερη, αν αρνηθείς και την τρίτη, δεν έχεις πλέον θέση στο Μητρώο Ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)».

Η κ. Κεραμέως τόνισε επίσης ότι, την τελευταία επταετία, έχουμε 600.000 περισσότερους εργαζόμενους, σημειώνοντας ωστόσο ότι η εγχώρια δεξαμενή εξαντλείται σταδιακά.

«Ποια είναι μία - θα έλεγα - πολλά υποσχόμενη δεξαμενή την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο; Οι Έλληνες του εξωτερικού. Όλα εκείνα τα λαμπρά μυαλά που έφυγαν τα δύσκολα χρόνια κυρίως της κρίσης. Γι' αυτό, πηγαίνουμε τη δράση του "Rebrain Greece" σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες. Έχουμε πάει στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στη Στουτγκάρδη, στο Ντίσελντορφ και στη Νέα Υόρκη», υπογράμμισε η υπουργός.

Η κ. Κεραμέως προανήγγειλε μάλιστα ότι, στις 28 Νοεμβρίου, στο Μόναχο της Γερμανίας έχει προγραμματιστεί η επόμενη δράση «Rebrain Greece».

«Η Γερμανία έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και, ταυτόχρονα, έχει μία σημαντική πολιτική σταθερότητα. Σε μία τελευταία δράση που είχαμε κάνει στη Γερμανία - αυτές οι δράσεις απευθύνονται σε Έλληνες - ήρθαν 1.600 Έλληνες. Ξαφνικά με ειδοποιούν στην εκδήλωση. Έχουμε ερώτημα. Λέω τι έγινε; Λέει, έχουμε Γερμανούς. Δηλαδή; Έχουμε Γερμανούς που ήρθαν στην εκδήλωση των ελληνικών επιχειρήσεων, για να βρουν δουλειά στην Ελλάδα, γιατί η Γερμανία είχε περάσει σε βαθμούς ύφεσης εκείνο το διάστημα», δήλωσε η υπουργός Εργασίας.