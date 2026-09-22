Δίκη Τέμπη: Κατέρρευσε η Καρυστιανού - Αποχώρησε από την αίθουσα

Έντονη συναισθηματική φόρτιση στη δίκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται με την κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού, μητέρας της Μάρθης Ψαροπούλου.
  • Η Καρυστιανού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της και χρειάστηκε να αποχωρήσει προσωρινά από την αίθουσα.
  • Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης και ζήτησε πλήρη διερεύνηση της πυρόσφαιρας.
  • Εξέφρασε αμφιβολίες για την ταυτοποίηση της κόρης της και κατήγγειλε χλευασμό προς τους συγγενείς των θυμάτων.
  • Καταθέσεις συγγενών του δεύτερου μηχανοδηγού ανέφεραν ανησυχίες για προβλήματα στον σιδηρόδρομο.

Με την κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού, μητέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, συνεχίστηκε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Δίκη Τέμπη: «Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη σε ένα βαγόνι»

Η κ. Καρυστιανού ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσής της. Η έντονη συναισθηματική φόρτιση κορυφώθηκε όταν αναφέρθηκε στη στιγμή που αντίκρισε την κόρη της μετά την έκρηξη. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η Μαρία Καρυστιανού κατέρρευσε και χρειάστηκε να αποχωρήσει για αρκετή ώρα από την αίθουσα, υποβασταζόμενη και κρατώντας ένα ποτήρι νερό. 

Η δίκη διακόπηκε, ωστόσο λίγο αργότερα συνεχίστηκε με την κατάθεσή της και τις ερωτήσεις των συνηγόρων. 

Δίκη Τέμπη: Κατέρρευσε η Καρυστιανού - Αποχώρησε από την αίθουσα

Δίκη Τέμπη: «Περιμένω να γίνει η πρέπουσα έρευνα για την πυρόσφαιρα» 

Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε εκτενώς στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της σύγκρουσης, το λεγόμενο «μπάζωμα», αλλά και στη διερεύνηση της πυρόσφαιρας και της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών. 

Μιλώντας για τις εργασίες που έγιναν στο σημείο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι αδιανόητη διαδικασία. Κάπνιζαν βαγόνια και οι εκσκαφείς αλλοίωναν τον χώρο». 

Στη συνέχεια εξέφρασε την προσδοκία της από το δικαστήριο να διερευνήσει πλήρως τα αίτια της πυρόσφαιρας. 

«Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Να δώσει απαντήσεις σε μας που δεν τρώμε το κουτόχορτο των ελαίων σιλικόνης», είπε. 

Δίκη Τέμπη: Αιχμές Καρυστιανού για την ανάκριση  

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στην έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί κατά το ανακριτικό στάδιο, εκφράζοντας αιχμές για τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπάκα. 

Όπως ανέφερε, η έρευνα ολοκληρώθηκε χωρίς, κατά την άποψή της, να διερευνηθεί επαρκώς το ζήτημα της πυρόσφαιρας, ενώ υποστήριξε ότι οι συγγενείς των θυμάτων έχουν δεχθεί χλευασμό. 

Παρά την κριτική που έχει ασκήσει κατά καιρούς στη Δικαιοσύνη, η κ. Καρυστιανού απευθυνόμενη στους δικαστές τόνισε ότι αυτό που ζητά είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να δοθούν απαντήσεις για την υπόθεση. 

Kαρυστιανού στη δίκη για τα Τέμπη: «Αμφιβάλλω αν τα μέλη στο φέρετρο ήταν της κόρης μου» 

Κατά την κατάθεσή της, η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και στο ζήτημα των εκταφών που είχαν ζητήσει συγγενείς θυμάτων, επισημαίνοντας τις αμφιβολίες που εξακολουθεί να έχει σχετικά με την ταυτοποίηση της κόρης της. 

Περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή που άνοιξε το φέρετρο που της παραδόθηκε, παρά την αντίθετη οδηγία που, όπως είπε, είχε λάβει από το γραφείο τελετών. 

Όπως ανέφερε, διατηρεί αμφιβολίες για το εάν τα ανθρώπινα μέλη που βρίσκονταν στο φέρετρο ήταν πράγματι της κόρης της. 

Νωρίτερα είχαν καταθέσει και συγγενείς του δεύτερου μηχανοδηγού, Νίκου Ναλμπάντη, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο γιος τους τούς είχε εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για προβλήματα στον σιδηρόδρομο. 

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