GNTM 7: Η δεύτερη ημέρα των auditions φέρνει νέες εκπλήξεις

Τι θα δούμε απόψε στις 21.00 στο Star

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Το trailer του GNTM 7

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του GNTM 7 πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου με ενθουσιασμό και συγκίνηση.
  • Οι διαγωνιζόμενοι έκαναν τις πρώτες τους εμφανίσεις στην πασαρέλα και προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν τους κριτές.
  • Η κριτική επιτροπή περιλαμβάνει τους Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Άγγελο Μπράτη, Μπέττυ Μαγγίρα, Λάκη Γαβαλά και Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Οι auditions συνεχίζονται με υποψήφιους που προσπαθούν να σπάσουν τα στερεότυπα της μόδας.
  • Η Γεωργία Μπέζα υποστηρίζει τους διαγωνιζόμενους στο backstage, προσφέροντας ψυχολογική στήριξη.

Η μεγάλη επιστροφή του GNTM 7 είναι γεγονός!

Η χθεσινή  (Δευτέρα 21/9)  πρεμιέρα  τα είχε όλα: ομορφιά, θέληση, αγωνία, συγκίνηση, αλλά και «ανεβασμένη» διάθεση. Οι διαγωνιζόμενοι έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην πασαρέλα του Σκαραμαγκά και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στις πόζες, με στόχο να εντυπωσιάσουν τους κριτές και να κερδίσουν μια θέση στο bootcamp.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς, έχοντας στο πλευρό τους και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, συμφώνησαν, διαφώνησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίστηκαν απόλυτα, χαρίζοντας σε κάποιους διαγωνιζόμενους και τα πέντε πολυπόθητα «Ναι»!

GNTM 7: Η δεύτερη ημέρα των auditions φέρνει νέες εκπλήξεις

Απόψε, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, οι auditions συνεχίζονται με πρόσωπα ξεχωριστά, που δεν χωράνε εύκολα σε «κουτάκια» και έρχονται να σπάσουν τα στερεότυπα της μόδας, διεκδικώντας τη δική τους ευκαιρία στο GNTM 7. 

Κάποιοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο της μόδας, κάποιοι θέλουν να κάνουν το πέρασμα από το commercial στο high fashion, ενώ για ορισμένους το GNTM 7 αποτελεί, ίσως, την τελευταία τους ευκαιρία να κυνηγήσουν το όνειρό τους.
                                                                                                                                                         
Η Γεωργία Μπέζα βρίσκεται και απόψε στο backstage δίνοντας τον παλμό και στηρίζοντας τους υποψήφιους, λίγο πριν βρεθούν μπροστά στην κριτική επιτροπή, σε στιγμές γεμάτες άγχος, προσμονή και συγκίνηση.

Ποιοι θα καταφέρουν να κερδίσουν μια θέση στο GNTM 7 και ποιοι θα δυσκολευτούν να διαχειριστούν την απόρριψη; 

Το ταξίδι του GNTM 7 μόλις ξεκίνησε, με τις auditions να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, φέρνοντας νέες ιστορίες, διαφορετικές προσωπικότητες και πολλές εκπλήξεις!  
 

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