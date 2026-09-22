«Απολογία Σωκράτους» με τον Θεοδόση Πελεγρίνη, πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου

Ττο εμβληματικό κείμενο της αρχαίας φιλοσοφίας, έρχεται στο Θέατρο Μπέλλος

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Απολογία Σωκράτους
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Η Απολογία του Σωκράτη, διακρίνεται σε τρεις πράξεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα τρία στάδια της υπεράσπισής του.
Κατά το πρώτο στάδιο, επιχειρεί να αντικρούσει τις κατηγορίες για απιστία εις τους θεούς και για διαφθορά των νέων, τις οποίες θεωρούσε άδικες και ανυπόστατες.

Μετά την απόφαση της ενοχής του, πρότεινε διάφορες ποινές που έκρινε ότι του άξιζαν. Στο τρίτο στάδιο/πράξη, αποδέχθηκε ήρεμα την καταδίκη του εις θάνατον, επειδή αυτό του υπαγόρευε ο νόμος, τον οποίον είχε χρέος να σεβαστεί, μολονότι αμφέβαλλε για την πραγματική φύση του θανάτου.

«Απολογία Σωκράτους» με τον Θεοδόση Πελεγρίνη, πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου

Δεν παρέλειψε σε κάθε στάδιο να καυτηριάζει την ηθική και κοινωνική κατάσταση της Πόλης του, αιτούμενος από τους συνανθρώπους του να παραμένουν σε ηθική εγρήγορση.

O Θεοδόσης Πελεγρίνης παρουσιάζει το εμβληματικό κείμενο της αρχαίας φιλοσοφίας στο Θέατρο Μπέλλος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μία προσωπική, ευάλωτη εξομολόγηση ενός ανθρώπου που κατηγορήθηκε επειδή ενοχλούσε όσους ασκούσαν την εξουσία. Λίγο πριν την καταδίκη του σε θάνατο, ο Σωκράτης δίνει μία τελευταία παράσταση για να υπερασπιστεί όλα όσα διδάσκει ― ως το τέλος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

«Απολογία Σωκράτους» με τον Θεοδόση Πελεγρίνη, πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Πλάτωνος
Μετάφραση: Αλέξανδρος Μωραϊτίδης
Δραματουργική επεξεργασία: Θεοδόσης Πελεγρίνης
Ερμηνεία: Θεοδόσης Πελεγρίνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Αβράμης
Ηχητικός σχεδιασμός: Φάνης Σακελλαρίου
Φωτογράφιση: Ευάγγελος Κάλλοου
Παραγωγή: Εκδόσεις Κωσταράκη

Επικοινωνία παράστασης: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Μπέλλος 
Κέκροπος 1, Πλάκα
Πρεμιέρα: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
Για 6 μόνο παραστάσεις
Παρασκευή & Σάββατο, στις 21:00
Κυριακή, στις 18:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τιμές εισιτηρίων: 15€ κανονικό, 10€ μειωμένο

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