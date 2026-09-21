City of the Sun: Μια βραδιά γενεθλίων με ένταση και παλμό

Ο John Pita είχε γενέθλια.

Λίγη ώρα αργότερα, ένα ολόκληρο Gazarte του τραγουδούσε το «Happy Birthday». Στα ελληνικά και στα αγγλικά. Μια από εκείνες τις αυθόρμητες και όμορφες στιγμές.

Ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των City of the Sun είχε έναν ακόμη λόγο να αισθάνεται την Αθήνα ξεχωριστά. Λίγο πριν από τη συναυλία, στη συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει, μου είχε μιλήσει για τη σχέση της μπάντας με την Ελλάδα. Η χώρα μας ήταν η πρώτη στην οποία έπαιξαν εκτός Αμερικής και, όπως μου εξήγησε, εκείνη η εμπειρία στη Θεσσαλονίκη τους σημάδεψε βαθιά. Η υποδοχή του κόσμου και η σύνδεσή του με τη μουσική τους δημιούργησαν έναν συναισθηματικό δεσμό που, όπως μου είπε, παραμένει μέχρι σήμερα.

Τη βραδιά άνοιξε ο Θανάσης Dzingovic, προετοιμάζοντας το κοινό για όσα θα ακολουθούσαν.

Οι City of the Sun ανέβηκαν στη σκηνή του Gazarte έχοντας ήδη παραδώσει στο κοινό τους ένα ξεχωριστό setlist με τα Un Disparo al Corazón, The Last Day, London, Hotel Alma, Ella, Second Sun, Razon, Everything, 2021, Spaghetti, Ángeles, Ciudad del Sol, Barcelona και Metamorphosis.

Από τα πρώτα λεπτά ήταν φανερό πως κάτι απασχολούσε τον John. Όχι αρκετά ώστε να το αντιληφθεί εύκολα το κοινό, αλλά αρκετά ώστε να το δεις αν παρατηρούσες προσεκτικά τις κινήσεις και τις αντιδράσεις του πάνω στη σκηνή.

Για αρκετή ώρα πάλευε με προβλήματα στον ήχο. Κι όμως, δεν άφησε ούτε στιγμή αυτόν τον αγώνα να περάσει στη συναυλία.

Αργότερα, όταν μιλήσαμε μετά το τέλος του live, μου εξήγησε ότι άκουγε εκρήξεις στο αυτί του κατά τη διάρκεια της εμφάνισης. Ξαφνικά, όλα έβγαζαν νόημα. Η ένταση, η συγκέντρωση, η αγωνία που φαινόταν να προσπαθεί διαρκώς να κρατήσει υπό έλεγχο.

Κι όμως, πάνω στη σκηνή συνέχισε ασταμάτητα.

Κάπου ανάμεσα στο London, το Everything, το Barcelona και το εκπληκτικό Metamorphosis, η κιθάρα του έμοιαζε να αλλάζει μορφή. Έβλεπες μια ακουστική κιθάρα, αλλά ο ήχος που έβγαινε από αυτήν θύμιζε ολόκληρο ηλεκτρικό σύμπαν. Οι κορυφώσεις χτίζονταν αργά, σχεδόν υπνωτιστικά, μέχρι τη στιγμή που σε παρέσυραν ολοκληρωτικά.

Το πιο εντυπωσιακό ήταν πως έβλεπες την ένταση να περνά από το σώμα του στο μουσικό όργανο. Σαν κάθε συναίσθημα, κάθε σταγόνα ενέργειας και κάθε ίχνος πίεσης να κατέληγε στις χορδές. Αυτή ήταν η πραγματική δύναμη της εμφάνισης των City of the Sun.Η αφοσίωσή τους.

Το ίδιο ίσχυε και για τον drummer της μπάντας τον Zach Para, ο οποίος είχε τραυματίσει το πόδι του στη Θεσσαλονίκη μια μέρα νωρίτερα. Είπε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό, όμως στο τέλος της βραδιάς έφευγε με πατερίτσες και φαινόταν καθαρά ότι δυσκολευόταν να πατήσει το πόδι του. Πάνω στη σκηνή, όμως, τίποτα δεν πρόδιδε την ταλαιπωρία του.

Όταν τελείωσε η συναυλία, ο John βγήκε έξω και κάθισε μαζί μας. Μιλήσαμε για το live, για την περιοδεία που συνεχίζεται, για όσα συνέβησαν πάνω στη σκηνή. Ζήτησε από τον Ερμή Παπακωνσταντίνου ένα τσιγάρο και, χαμογελώντας, παραδέχτηκε πως καπνίζει μόνο περιστασιακά.

Εκεί, μακριά από τα φώτα και τα χειροκροτήματα, έμοιαζε ακριβώς όπως είναι. Ένας μουσικός που αγαπά βαθιά αυτό που κάνει. Αυτό άλλωστε είναι που μένει περισσότερο από μια συναυλία. Κυρίως οι άνθρωποι πίσω από τη μουσική.

Αυτό που θα θυμάμαι από τη συναυλία τους είναι έναν μουσικό που, παρά την πίεση, τον εκνευρισμό και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να δίνει τον καλύτερό του εαυτό.

Και η εικόνα του όταν όλα τελείωσαν, να κάθεται ανάμεσα μας σαν να ήταν ένας από εμάς.

Γεωργία Χάρδα

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.

Ερμής Παπακωνσταντίνου

Ο Ερμής Παπακωνσταντίνου είναι μεταξύ άλλων φωτογράφος. Δεν αποφάσισε ποτέ να γίνει full time φωτορεπόρτερ και συχνά το μετανιώνει. Μετά από ανεπιτυχή μουσική καριέρα προτιμά να φωτογραφίζει τα μουσικά δρώμενα και ειδικότερα την τοπική σκηνή της Αθήνας.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τη βραδιά: