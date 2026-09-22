Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό

Της έκαναν ΚΑΡΠΑ στον δρόμο

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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα Αστυνομικά της Ηλιούπολης, όταν μια 50χρονη γυναίκα υπέστη ανακοπή έπειτα από κεραυνό που έπεσε στην περιοχή. 

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Οι πληροφορίες είναι ακόμα συγκεχυμένες για το τι ακριβώς συνέβη. Σύμφωνα με το ilioupolinews.gr η γυναίκα υπέστη ανακοπή από τον κρότο του κεραυνού. Ωστόσο υπάρχουν ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες ότι κεραυνοβολήθηκε. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ειδικοί διασώστες, οι οποίοι έκαναν ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα για να την επαναφέρουν και τη μετέφεραν εσπευσμένα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. 

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης. 

Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της άτυχης γυναίκας.
 

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