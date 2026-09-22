«Έδωσα λίγο αίμα και σώθηκε μια ζωή»: Συγκινεί δότρια μυελού των οστών

Το μήνυμα της Ηρώς για την Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού των Οστών

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Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Δότρια μυελού των οστών μοιράζεται στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα την εμπειρία της και στέλνει ηχηρό μήνυμα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηρώ, δότρια μυελού των οστών, μοιράστηκε την εμπειρία της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού στις 21 Σεπτεμβρίου.
  • Εγγράφηκε ως εθελόντρια το 2017 και το 2023 ενημερώθηκε ότι ήταν συμβατή με ασθενή.
  • Η διαδικασία δωρεάς διήρκεσε 4-5 ώρες και έγινε μέσω αίματος.
  • Η Ηρώ δεν έχει γνωρίσει τον λήπτη, γνωρίζει μόνο ότι είναι ενήλικας στην ηλικία του πατέρα της.
  • Ο Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας» έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές δότες στην Ελλάδα.

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού των Οστών που τιμάται στις 21 Σεπτεμβρίου, η Ηρώ μοιράστηκε την εμπειρία της ως δότρια και έστειλε το δικό της ισχυρό κοινωνικό μήνυμα για τη σπουδαιότητα της πράξης αυτής.  

22 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών

Μιλώντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, η Ηρώ περιέγραψε πώς αποφάσισε να γίνει εθελόντρια δότρια και πώς, έξι χρόνια αργότερα, έλαβε το τηλεφώνημα που περίμενε χωρίς να το γνωρίζει: ότι είχε βρεθεί συμβατή με έναν ασθενή. 

Η Ηρώ έγινε δότρια το 2017, όταν είδε μια σχετική διαφήμιση, όπως εξήγησε η ίδια: «Εμένα ήταν πολύ απλή η αφορμή. Είδα μια διαφήμιση το 2017 και τηλεφώνησα στο Όραμα Ελπίδας να τους ρωτήσω τι διαδικασίες χρειάζονται για να γίνω δότης». 

Η εγγραφή ήταν απλή, καθώς χρειάστηκε να δώσει δείγμα σάλιου. Έξι χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2023, ενημερώθηκε ότι μπορούσε να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό της. 

«Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι βρέθηκα συμβατή δότης», είπε, περιγράφοντας τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι μπορούσε να βοηθήσει έναν συγκεκριμένο ασθενή. Όπως εξήγησε, ακολούθησαν οι απαραίτητες εξετάσεις και, όταν διαπιστώθηκε ότι μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία, έφτασαν στην ώρα της δωρεάς. 

Δότρια μυελού των οστών μιλά στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Πώς γίνεται η δωρεά μυελού των οστών 

Όπως περιέγραψε η Ηρώ, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω του αίματος και διήρκεσε περίπου τέσσερις με πέντε ώρες. 

«Πήραν το αίμα από τη μια μεριά, κρατήσανε τα κύτταρα και μου το επιστρέψανε πάλι από την άλλη. Είναι μια διαδικασία περίπου τεσσάρων-πέντε ωρών, όσο κρατάει ένας καφές με φίλους. Και μετά μέσα από αυτό σώθηκε μια ζωή», περιέγραψε. 

Η ίδια δεν έχει γνωρίσει ακόμη τον λήπτη. Το μόνο που γνωρίζει είναι ότι είναι στην Ελλάδα και ότι είναι στην ηλικία του πατέρα της.  

«Όταν είχα γραφτεί, είχα στο μυαλό μου να σώσω ένα μικρό παιδί. Αλλά όταν μου είπαν ότι είναι ενήλικας, έκατσα και σκέφτηκα ότι μπορεί αυτός να είναι ο αδερφός σου. Μπορεί να είναι ο μπαμπάς σου που έχει κι αυτός πάρα πολλά πράγματα να δει ακόμα», τόνισε. 

Ο Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας», που ιδρύθηκε το 2012 από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, έχει συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση των εθελοντών δοτών στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή του έως σήμερα έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 70% των συνολικά 306.130 εγγεγραμμένων εθελοντών δοτών στη χώρα. 

«Έδωσα λίγο αίμα και σώθηκε μια ζωή»: Συγκινεί δότρια μυελού των οστών

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα  

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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΟΤΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
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