Οι auditions του GNTM 2026 συνεχίζονται και το trailer για το επεισόδιο της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στο Star μας έβαλε ξανά στο κλίμα, με νέα πρόσωπα να περνούν μπροστά από τους κριτές και να διεκδικούν μια θέση στο όνειρο του μόντελινγκ.

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, οι υποψήφιοι εμφανίζονται με μεγάλη αυτοπεποίθηση. «Θα κερδίσω τους κριτές», ακούμε να λέει ένας από αυτούς, ενώ κάποιο κορίτσι δηλώνει πως νιώθει ήδη… σαν να είναι στο σπίτι!

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Οι κριτές, όπως πάντα, φαίνεται πως δεν θα αφήσουν τίποτα να πέσει κάτω. «Τι αστράγαλοι, τι πόδια! Σέξι», «Τέλειο προφίλ!» αλλά και «Τρελάθηκα τώρα!» είναι μερικές από τις ατάκες που ξεχωρίζουν, ενώ δεν λείπουν και οι εκπλήξεις, όπως η στιγμή που κριτής αναγνωρίζει υποψήφια και της λέει: «Καλέ, σε ξέρω εσένα από τη μαμά σου! Σε έχω δει στα περιοδικά μαζί της».

Το trailer έχει όμως και συγκίνηση, ένταση και αρκετή αποφασιστικότητα. «Πείσμωσα», ακούγεται χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο ένας από τους κριτές ξεκαθαρίζει τον στόχο: «Θέλουμε το επόμενο μοντέλο του κόσμου».

Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η ατάκα που ανεβάζει ακόμη περισσότερο την αγωνία: «Α, εσύ είσαι το πουλέν μου. Θα είμαστε μαζί. Μπορεί να είναι και το top model».

Οι auditions συνεχίζονται, νέα πρόσωπα έρχονται και οι εκπλήξεις φαίνεται πως μόλις ξεκινούν. Ανυπομονούμε να δούμε ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν μπροστά στους κριτές!

GNTM 2026, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στο Star.