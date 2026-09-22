GNTM: Ο γλύπτης με το «γλυπτικό» κορμί που τρέλανε τους κριτές!

Πέρασε με τέσσερα «ναι» στο bootcamp!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Νικολακάκης, 30 ετών από τη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε στο GNTM με φόντο τις σπουδές του στη Σχολή Καλών Τεχνών και την ενασχόλησή του με τη γλυπτική.
  • Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από την παρουσία του και το γλυπτικό του σώμα, με τον Λάκη Γαβαλά να τονίζει ότι μοιάζει με 24άρη.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξέφρασε επιφυλάξεις για το πρόσωπό του, προτείνοντας να δουλέψει σκληρότερα.
  • Ο Κωνσταντίνος ευχαρίστησε την Παπαγεωργίου για την κριτική και υποσχέθηκε να επιστρέψει καλύτερος.
  • Οι υπόλοιποι κριτές του έδωσαν το πράσινο φως για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Ο Κωνσταντίνος Νικολακάκης έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην τέχνη και φιλοδοξεί να κάνει το ίδιο και στο GNTM, γι' αυτό άλλωστε δήλωσε συμμετοχή. 

Κωσταντίνος Νικολακάκης: Έτοιμος να αφήσει εποχή στο GNTM ο 30χρονος Θεσσαλονικιός! 

Κωσταντίνος Νικολακάκης: Έτοιμος να αφήσει εποχή στο GNTM ο 30χρονος Θεσσαλονικιός! 

Με μητέρα εικαστικό, οι σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών ήταν αναπόφευκτες και, παράλληλα, το διαβατήριο για την πρώτη του δουλειά: τη γλυπτική. Η δεύτερη ιδιότητά του είναι αθλητής βόλεϊ, ενώ στον ελεύθερό του χρόνο κάνει μεταλλικές κατασκευές.

Ο 30χρονος Θεσσαλονικιός περπάτησε στην πασαρέλα με αργό και αγέρωχο βήμα, κερδίζοντας από το πρώτο λεπτό τις εντυπώσεις.

Ο γοητευτικός Κωνσταντίνος δεν φτιάχνει μόνο αγάλματα, έχει και ο ίδιος αγαλματένιο κορμί! «Έχεις γλυπτικό σώμα», ανέφερε ο Άγγελος Μπράτης.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, από την άλλη, ενθουσιάστηκε με τη μύτη του. Οι κριτές, αφού κουβέντιασαν για λίγη ώρα μαζί του, στη συνέχεια του ζήτησαν να φορέσει μαγιό.

GNTM: Το catwalk του Κωνσταντίνου με μαγιό!

GNTM: Το catwalk του Κωνσταντίνου με μαγιό!

Το πρώτο «ναι» ήρθε δια στόματος Λάκη Γαβαλά, ο οποίος σχολίασε: «Είσαι ένας 30άρης που μοιάζει με 24. Είμαι ενθουσιασμένος από αυτό που βλέπω μπροστά μου».

Άγγελος Μπράτης, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Μπέττυ Μαγγίρα τού έδωσαν επίσης το «πράσινο φως» για την επόμενη φάση. Αντίθετα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε τις επιφυλάξεις της για το πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να του πει τελικά «όχι».

«Το πρόσωπό σου είναι δύσκολο φωτογραφικά, αν και είσαι πάρα πολύ ωραίο αγόρι, φωτογραφικά θα έχεις πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και θα πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου. Εγώ θα σου έλεγα όχι, οπότε θα το πατήσω για να δουλέψεις πιο σκληρά», εξήγησε.

Ο Κωνσταντίνος πέρασε με τέσσερα «ναι» στο bootcamp

Ο Κωνσταντίνος πέρασε με τέσσερα «ναι» στο bootcamp

Το επίδοξο μοντέλο ευχαρίστησε την παρουσιάστρια για την εποικοδομητική της κριτική και υποσχέθηκε να επιστρέψει στα bootcamp καλύτερος!

«Με προβληματίζει και μου αρέσει που είχα κάτι αρνητικό να δουλέψω, γιατί αν τα είχα όλα θετικά, θα ήταν σαν να μη χρειάζομαι βελτίωση και μ' αρέσει να βελτιώνομαι», δήλωσε χαρούμενος που κατάφερε να κάνει το πρώτο βήμα στον διαγωνισμό!

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