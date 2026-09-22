To Lingo, το πιο ανατρεπτικό και αγαπημένο τηλεοπτικό παιχνίδι λέξεων, κάνει πρεμιέρα στο Star το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 18:25.
Ο Νίκος Μουτσινάς που θα παρουσιάσει και φέτος το γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ… μπαίνει σε μια καφετέρια, με τους baristas, αλλά κι έναν γλυκύτατο θαμώνα να τον... προκαλούν να παίξει LINGO.
Ο παρουσιαστής παίζει ένα γρήγορο γύρο με τους θαμώνες και όταν ετοιμάζεται να φύγει, ένας κύριος που διαβάζει εφημερίδα στην καρέκλα του, του ζητάει να παίξουν και άλλο γύρο. Τότε εκείνος επιστρέφει και ζητά από την κοπέλα πίσω από τον πάγκο να βρει μία λέξη που ξεκινά από Ν και αποτελείται από έξι γράμματα.
Οι θαμώνες προσπαθούν αλλά δεν μπορούν να βρουν τη λέξη με τον Νίκο Μουτσινά να γυρνάει προς την κάμερα και να λέει «LINGO, παίζεται και όταν λείπει» και να προσθέτει: «Δε σας έλειψε LI(N)GO;».