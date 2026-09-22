To Lingo, το πιο ανατρεπτικό και αγαπημένο τηλεοπτικό παιχνίδι λέξεων, κάνει πρεμιέρα στο Star το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 18:25.

Ο Νίκος Μουτσινάς παίζει Lingo μέσα σε καφετέρια

Ο Νίκος Μουτσινάς που θα παρουσιάσει και φέτος το γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ… μπαίνει σε μια καφετέρια, με τους baristas, αλλά κι έναν γλυκύτατο θαμώνα να τον... προκαλούν να παίξει LINGO.

Oι Baristas προσκαλούν τον Νίκο Μουτσινά να παίξει Lingo



Ο παρουσιαστής παίζει ένα γρήγορο γύρο με τους θαμώνες και όταν ετοιμάζεται να φύγει, ένας κύριος που διαβάζει εφημερίδα στην καρέκλα του, του ζητάει να παίξουν και άλλο γύρο. Τότε εκείνος επιστρέφει και ζητά από την κοπέλα πίσω από τον πάγκο να βρει μία λέξη που ξεκινά από Ν και αποτελείται από έξι γράμματα.

Nίκος Μουτσινάς

Οι θαμώνες προσπαθούν αλλά δεν μπορούν να βρουν τη λέξη με τον Νίκο Μουτσινά να γυρνάει προς την κάμερα και να λέει «LINGO, παίζεται και όταν λείπει» και να προσθέτει: «Δε σας έλειψε LI(N)GO;».

