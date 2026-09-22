GNTM: «Δεν ήμουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση» - Sneak preview από τις 22/9

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GNTM: Sneak Preview Από Το Επεισόδιο 22/9

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το GNTM ξεκίνησε με auditions όπου οι υποψήφιοι προσπαθούν να κερδίσουν μια θέση στο σπίτι του διαγωνισμού.
  • Μία υποψήφια αποκάλυψε ότι δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση πριν τη συμμετοχή της, νιώθοντας μακριά από τους δικούς της.
  • Μια άλλη διαγωνιζόμενη εντυπωσίασε τους κριτές με την αυτοπεποίθησή της, αναφέροντας ότι εργάζεται για τον εαυτό της.
  • Οι δοκιμασίες είναι απαιτητικές, με τις πόζες να προκαλούν άγχος στους υποψηφίους, αλλά κάποιοι καταφέρνουν να αφεθούν στη διαδικασία.
  • Οι υποψήφιοι συνειδητοποιούν ότι κάθε εμφάνιση είναι κρίσιμη για την πορεία τους στο GNTM.

Το GNTM έχει ξεκινήσει και οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στις auditions, διεκδικώντας μια θέση στο σπίτι του διαγωνισμού μόδας.

Ωστόσο, πίσω από τις πόζες και τα χαμόγελα υπήρχαν και αρκετά φορτισμένες στιγμές.

Μία από τις υποψήφιες δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, μιλώντας για τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από τη συμμετοχή του στο GNTM.

Δείτε όσα έγιναν στην πρεμιέρα του GNTM

GNTM: «Δεν ήμουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση» - Sneak preview από τις 22/9

«Δεν ήμουν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση. Μακριά από τους δικούς μου, μακριά από το αγόρι μου, ήταν πολύ δύσκολα», εξομολογήθηκε, με τους ανθρώπους του GNTM να προσπαθούν να τον εμψυχώσουν.

GNTM: «Δεν ήμουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση» - Sneak preview από τις 22/9

Την ίδια στιγμή, μια ακόμη διαγωνιζόμενη ξεχώρισε για την αυτοπεποίθησή της, με τους κριτές να σχολιάζουν θετικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον εαυτό της και τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό.

«Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχεις έρθει με τόση πολλή αυτοπεποίθηση. Δουλεύεις για σένα. Εξελίσσεσαι για σένα», ήταν ένα από τα σχόλια που ακούστηκαν στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

Η ίδια, μάλιστα, μίλησε για ανθρώπους στους οποίους είχε επενδύσει συναισθηματικά στο παρελθόν και παραδέχθηκε πως ένιωσε ότι «ξοδεύτηκε» σε λάθος ανθρώπους.

GNTM: «Δεν ήμουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση» - Sneak preview από τις 22/9

Στο μεταξύ, οι δοκιμασίες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικές, με τις πόζες και τις φωτογραφίσεις να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα challenges για τους υποψηφίους.

Μία από τις διαγωνιζόμενες παραδέχθηκε πως στην αρχή ένιωθε άγχος, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα κατάφερε να αφεθεί στη διαδικασία.

«Η αλήθεια είναι πως με άγχωναν λίγο οι πόζες, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν σκεφτόμουν τίποτα. Απλά το σώμα μου κινούταν μόνο του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι υποψήφιοι έχουν πλέον μπει για τα καλά στο κλίμα του διαγωνισμού ομορφιάς, γνωρίζοντας πως κάθε εμφάνιση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία τους στο GNTM.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
 

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