GNTM 2026: «Είσαι ένας εξαιρετικός παπάτζας»

Πέρασε ο «πωλητής» που ήρθε από την Αμερική;

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Μια audition γεμάτη χιούμορ, αυτοπεποίθηση και… αρκετή «πειθώ» ήταν αυτή του νεαρού διαγωνιζόμενου στο GNTM 2026, ο οποίος κατάφερε από τα πρώτα κιόλας λεπτά να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Δες το GNTM

Με ιδιαίτερο στιλ, γυαλιά, ωραία μαλλιά και έντονη σκηνική παρουσία, εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές δηλώνοντας έτοιμος να τους εντυπωσιάσει και να διεκδικήσει μια θέση στο σπίτι του GNTM.

GNTM: «Έχω ό,τι χρειάζεται ένα μοντέλο της Victoria's Secret»

Ο ίδιος αποκάλυψε πως έχει καταγωγή από την Αμερική, καθώς η μητέρα του είναι από το Μπρούκλιν, ενώ ο πατέρας του είναι Κρητικός. 

GNTM 2026: «Είσαι ένας εξαιρετικός παπάτζας»

Με το μόντελινγκ ασχολείται ερασιτεχνικά, ενώ στο παρελθόν είχε συνεργαστεί και με πρακτορείο, από το οποίο αποφάσισε να αποχωρήσει, καθώς δεν του άρεσε η συμπεριφορά που αντιμετώπισε. Ο ίδιος, πάντως, χαρακτήρισε τον εαυτό του ιδιαίτερα προσαρμοστικό, παρομοιάζοντάς τον με χαμαιλέοντα: «Μπορώ να προσαρμοστώ σαν χαμαιλέοντας. Αλλά την ίδια στιγμή ο χαμαιλέοντας αλλάζει μόνο χρώμα, δεν αλλάζει ποτέ σχήμα».

Το δικό του στιλ και η... κινησιολογία που έμαθε στον στρατό

Το outfit του ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που σχολίασαν οι κριτές, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως το παντελόνι που φορούσε ήταν δικό του design.

Στη συνέχεια, όταν του ζητήθηκε να δείξει τις κινήσεις και τις πόζες του, αποκάλυψε πως έχει περάσει από τον αμερικανικό στρατό, όπου έμαθε, όπως είπε, στρατιωτική κινησιολογία. 

«Εμένα μου αρέσεις πολύ. Έχεις προσωπικότητα», του είπε χαρακτηριστικά η Μαγγίρα, ενώ λίγο αργότερα ακούστηκε και το «Αυτός είναι υπέροχος! Είναι καταπληκτικός!».

Ο Άγγελος Μπράτης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο διαγωνιζόμενος μιλάει πολύ για τον εαυτό του, σχολιάζοντας πως «είσαι πολύ πιο θεατρικός από ό,τι... μοντέλο».

GNTM 2026: «Είσαι ένας εξαιρετικός παπάτζας»

Το μεγάλο του ατού; Η... πειθώς!

Η συζήτηση πήγε και στις επαγγελματικές του ικανότητες, καθώς ο ίδιος αποκάλυψε πως έχει εργαστεί ως πωλητής. Όταν οι κριτές τού έθεσαν ένα υποθετικό δίλημμα για το αν θα επέλεγε να γίνει μοντέλο ή να ασχοληθεί με την προώθηση του GNTM στα social media, εκείνος απάντησε πως η μόδα είναι ο χώρος στον οποίο θέλει να χτίσει τη μακροχρόνια καριέρα του.

Κάπου εκεί ήρθε και η ατάκα που έγινε το απόλυτο highlight της audition.

«Είσαι ένας εξαιρετικός παπατζής», του είπε χαρακτηριστικά ο Άγγελος, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την ικανότητά του να πείθει και να παρουσιάζει τον εαυτό του.

Ο ίδιος δεν παρεξηγήθηκε καθόλου. Αντιθέτως, το παραδέχτηκε με χιούμορ: «Νομίζω ότι είμαι ένας εξαιρετικός παπατζής. Έχω δουλέψει επαγγελματίας πωλητής ως πλασιέ, οπότε πρέπει να είμαι».

GNTM 2026: «Είσαι ένας εξαιρετικός παπάτζας»

Τελικά μπήκε στο Bootcamp

Παρότι υπήρξαν αντιρρήσεις για τις αναλογίες του και για το κατά πόσο μπορεί να σταθεί ως καθαρόαιμο μοντέλο, η προσωπικότητά του ήταν αρκετή για να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Έτσι, τελικά πήρε το πολυπόθητο «ναι» και εξασφάλισε τη θέση του στο Bootcamp.

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