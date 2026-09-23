Η 18χρονη Παναγιώτα ήρθε στο GNTM για να... κλέψει τις εντυπώσεις φορώντας ένα φόρεμα χρυσό με παγιέτα το οποίο και όπως αποκάλυψε είναι το γούρι της.Όντως τα πράγματα για τη νεαρή κοπέλα πήγαν πολύ καλά αφού εντυπωσίασε τη Dream Τeam του μεγαλύτερου show μόδας.
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«Ωραία περπάτημα και ωραίο κορίτσι. Πού πας με αυτό το φόρεμα» δήλωσε η Μπέττυ Μαγγίρα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ζενεβιέβ:
«Ωραία φρύδια και ωραία μύτη» σημείωσε η Creative Director. Όταν μάλιστα η Παναγιώτα έβαλε και μαγιό η Dream Team ενθουσιάστηκε ακόμα περισσότερο.
«Έχεις πολύ ωραία πόδια, υπέροχο πρόσωπο, έχεις δουλέψει και φαίνεται» διαπίστωσε ο Άγγελος Μπράτης.
Η Παναγιώτα πέρασε τελικά με πέντε “ναι” και η Μπέττυ Μαγγίρα εξέφρασε τη σιγουριά πως στο GNTM θα γίνει πολύ καλύτερη: «Ωραίο σώμα, ωραίο περπάτημα είσαι ώριμη και εύπλαστη μπαίνοντας στο GNTM μπορείς να εκτοξευθείς».
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