Η 18χρονη Παναγιώτα που ενθουσίασε τη Dream Team: «Έχεις πολύ ωραία πόδια»

H διαγωνιζόμενη πέρασε με πέντε «ναι»

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 18χρονη Παναγιώτα εντυπωσίασε στο GNTM με χρυσό φόρεμα και παγιέτα, το οποίο θεωρεί γούρι.
  • Η Dream Team την επαίνεσε για το ωραίο περπάτημα και την εμφάνισή της.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί σχολίασε τα ωραία φρύδια και τη μύτη της Παναγιώτας.
  • Ο Άγγελος Μπράτης την επαίνεσε για τα πόδια και το πρόσωπό της, επισημαίνοντας τη σκληρή δουλειά της.
  • Η Παναγιώτα πέρασε με πέντε 'ναι' και θεωρείται υποψήφια για μεγάλη επιτυχία στο GNTM.

Η 18χρονη Παναγιώτα ήρθε στο GNTM για να... κλέψει τις εντυπώσεις φορώντας ένα φόρεμα χρυσό με παγιέτα το οποίο και όπως αποκάλυψε είναι το γούρι της.Όντως τα πράγματα για τη νεαρή κοπέλα πήγαν πολύ καλά αφού εντυπωσίασε τη Dream Τeam του μεγαλύτερου show μόδας. 

GNTM: «Δεν ήμουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση» - Sneak preview από τις 22/9

Η Μπέττυ Μαγγίρα ενθουσιάστηκε με την Παναγιώτα

Η Μπέττυ Μαγγίρα ενθουσιάστηκε με την Παναγιώτα

«Ωραία περπάτημα και ωραίο κορίτσι. Πού πας με αυτό το φόρεμα» δήλωσε η Μπέττυ Μαγγίρα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ζενεβιέβ:

«Ωραία φρύδια και ωραία μύτη» σημείωσε η Creative Director.  Όταν μάλιστα η Παναγιώτα έβαλε και μαγιό η Dream Team ενθουσιάστηκε ακόμα περισσότερο. 

O Άγγελος Μπράτης

O Άγγελος Μπράτης

«Έχεις πολύ ωραία πόδια, υπέροχο πρόσωπο, έχεις δουλέψει και φαίνεται» διαπίστωσε ο Άγγελος Μπράτης.

Η 18χρονη Παναγιώτα που ενθουσίασε τη Dream Team: «Έχεις πολύ ωραία πόδια»

Η Παναγιώτα πέρασε τελικά με πέντε “ναι” και η Μπέττυ Μαγγίρα εξέφρασε τη σιγουριά πως στο GNTM θα γίνει πολύ καλύτερη: «Ωραίο σώμα, ωραίο περπάτημα είσαι ώριμη και εύπλαστη μπαίνοντας στο GNTM μπορείς να εκτοξευθείς».

Δείτε το GNTM 

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