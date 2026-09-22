Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας

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Λεπτομέρειες για τη βάπτιση της μοναχοκόρης της Ξένια, αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου. Όπως τόνισε, το μυστήριο θα γίνει την Άνοιξη στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου, καθώς το καλοκαίρι του 2025, η παρουσιάστρια είχε κάνει τάμα όταν περίμενε τα αποτελέσματα των εξετάσεών της για να δει αν είναι έγκυος.

 

 Kατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Kατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»

“Τη βάπτιση θα την κάνω σε στενό οικογενειακό κύκλο. Θα είσαι καλεσμένη και εσύ(σ.σ: αναφέρεται στη Σταματίνα Τσιμτσιλή). Θέλω την ευλογία του θεού” αποκάλυψε στο Happy Day η παρουσιάστρια.

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Σε ερώτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή για το αν θα υπάρξει και θρησκευτικός γάμος, η παρουσιάστρια ανέφερε πως θα υπάρξει αλλά αργότερα, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. 

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει βαθιά πίστη στο θεό, όπως η ίδια έχει παραδεχτεί σε συνεντεύξεις της.

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας

Η ίδια μετά το τάμα που έκανε και έχει πλέον την κορούλα της, στις αρχές Ιουλίου βρέθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής προκειμένου να εκπληρώσει το τάμα της την υπόσχεσή της στην Παναγία τη Δεομένη. 

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας

Η ίδια μοιράστηκε τότε τη συγκίνησή της για το θείο δώρο δημοσιεύοντας φωτογραφίες και γράφοντας στη λεζάντα: «Πέρυσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου»

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας

 Σε αναρτήσεις της τότε για την εικόνα της Παναγίας της Δεομένης τη χαρακτήρισε θαυματουργή καθώς όπως τόνισε είναι ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια που φυλάσσονται στην Εκατονταπυλιανή. Η ίδια έγραφε πόσο τυχερή και ευλογημένη είναι που ο Θεός της χάρισε ένα παιδάκι. 

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής/ φωτογραφία από NDP

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής/ φωτογραφία από NDP

Η παρουσιάστρια, θα δώσει στην κόρη της δύο ονόματα, Πολυξένη όπου λένε την πεθερά της και Αλεξάνδρα για να τιμήσει τη μνήμη της κολλητής της Αλεξάνδρας Νικολαϊδου που έφυγε από τη ζωή.  

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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