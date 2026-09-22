Δένδιας: Στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος η Αίγυπτος

Κοινή δήλωση για ενιαία δράση απέναντι σε απειλές!

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Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφίες - βίντεο: Διεύθυνση Ενημέρωσης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Δηλώσεις Ν. Δένδια μετά την τριμερή στο Κάιρο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε την Αίγυπτο στρατηγικό σύμμαχο για Ελλάδα και Κύπρο.
  • Η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο στις 22 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Στη συνάντηση συζητήθηκε κοινή δράση απέναντι σε απειλές, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση.
  • Ο Δένδιας τόνισε την σημασία των σχέσεων με την Αίγυπτο, ανεξάρτητα από άλλες χώρες.
  • Συζητήθηκαν οι αμυντικές σχέσεις και η μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ως έναν στρατηγικό και απαραίτητο σύμμαχο για την Ελλάδα και την Κύπρο, χαρακτήρισε την Αίγυπτο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου σε επίπεδο υπουργών Εθνικής Άμυνας που έλαβε χώρα σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στο Κάιρο.

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Η ίδια η τριμερής και το θερμό κλίμα μέσα στο οποίο διεξήχθη ερμηνεύεται και ως απάντηση στη «Συμφωνία της Μέκκας» (με τη συμμετοχή Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, στην οποία η Αίγυπτος δε θέλησε να συμμετάσχει.  

Οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου στην τριμερή στο Κάιρο

Οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας - Αιγύπτου στο Κάιρο  

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, «είχα την χαρά να συνεργαστώ με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα και με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, ενώ σήμερα το πρωί, πριν από την τριμερή συνάντηση, έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον στρατηγό Φατάχ αλ-Σίσι», δηλώνοντας την ίδια στιγμή εξαιρετικά ικανοποιημένος από την τριμερή.

«Είναι ακόμα ένα βήμα στην εμβάθυνση των ελληνοαιγυπτιακοκυπριακών σχέσεων και έρχεται σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης, επίσης τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο κορυφής, πριν από λίγες μέρες στο Ελ Αλαμέιν», τόνισε ο κ. Δένδιας.

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Κοινή δήλωση για ενιαία δράση απέναντι σε απειλές!   

Όσον αφορά το περιεχόμενο της τριμερούς, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέπεμψε «στο εξαιρετικά σαφές και εκτεταμένο κοινό ανακοινωθέν» καθώς όπως υπογράμμισε «τα λέει όλα».

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για παράγραφο της κοινής δήλωσης η οποία αναφέρεται ρητά σε κοινή δράση των τριών κρατών απέναντι σε κοινές απειλές!  

Ο κ. Δένδιας συνέχισε με την παρατήρηση πως η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. «Εμείς οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο ως στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας, καθιστώντας σαφές ότι «είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Η τριμερής στο Κάιρο

Η τριμερής Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου στο Κάιρο   

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συμφωνία που έχει ήδη υπογραφεί, μεταξύ άλλων, μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου, «με κορυφαία τη συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως υπουργός Εξωτερικών, με τον Αιγύπτιο, τότε υπουργό Εξωτερικών, τον Σαμέχ Σούκρι».

«Μία πολύ επιτυχημένη συνάντηση λοιπόν, ένα ακόμα βήμα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας στο κοινωνικό δίκτυο Χ, «του παρουσίασα την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας». Παράλληλα, όπως σημείωσε, «είχα την ευκαιρία να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών». Τέλος, ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τον πρόεδρο της Αιγύπτου για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ».
 

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