Στη Silicon Valley ο Μητσοτάκης: Επίσκεψη στα γραφεία της Nvidia

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των συναντήσεων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια.
  • Στη Nvidia, συζήτησε για τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές στην Ελλάδα και την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μέσω τεχνολογίας AI.
  • Ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται προηγμένοι ημιαγωγοί και υπολογιστικά συστήματα.
  • Στη Sequoia Capital, συμμετείχε σε συναντήσεις με κορυφαίους επενδυτές και ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η Nvidia είναι κεντρική στην παγκόσμια ανάπτυξη της AI, παρέχοντας υποδομές για προηγμένα μοντέλα AI.

Τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, στην Καλιφόρνια, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιρειών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας.

Μητσοτάκης Nvidia1

Στη συνάντηση στην Nvidia, με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global VP for Business Development, και ανώτατα στελέχη της εταιρείας, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Μητσοτάκης Nvidia2

Συζήτησαν επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Μητσοτάκης Nvidia3

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται ορισμένοι από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο.

Μητσοτάκης Nvidia4

Η Nvidia αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της αποτελούν βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Μητσοτάκης Nvidia5

Στη συνάντηση στη Sequoia Capital, με οικοδεσπότες τον Konstantine Buhler και τον Doug Leone, Partners στη Sequoia Capital, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

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