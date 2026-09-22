Κύβος του Ρούμπικ: Εξάχρονη κατέρριψε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ

H Lian Yunzhi λύνει τον κύβο σε 4,27 δευτερόλεπτα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εξάχρονη Lian Yunzhi από την Κίνα κατέρριψε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Rubik 3x3x3.
  • Η πρώτη επίδοση ήταν 4,52 δευτερόλεπτα στη Γουχάν, ακολουθούμενη από 4,27 δευτερόλεπτα στη Guangzhou GraDUAL 3x3 IV.
  • Η Lian είναι η πρώτη γυναίκα speedcuber που έχει μέσο όρο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα.
  • Έχει μάθει πάνω από 1.300 αλγόριθμους και προπονείται 2-3 ώρες καθημερινά.
  • Η καριέρα της ξεκίνησε στα 4 της χρόνια και έχει ήδη αναγνωριστεί για τις επιδόσεις της.

Μόλις έξι ετών και ήδη έχει γράψει το όνομά της στην ιστορία των ρεκόρ λύσης του κύβου του Rubik. Η Lian Yunzhi, γνωστή με το παρατσούκλι Zhizhi, από το Τσενγκντού της Κίνας, κατέρριψε δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κλασικό κύβο 3x3x3.

Η πρώτη επίδοση ήρθε στη Γουχάν, όπου η Lian σημείωσε μέσο χρόνο 4,52 δευτερόλεπτα. Λίγο αργότερα, στη διοργάνωση της Guangzhou GraDUAL 3x3 IV, κατέβασε ακόμη περισσότερο το ρεκόρ, στα 4,27 δευτερόλεπτα.

 

 

Στον δεύτερο αγώνα, η 6χρονη ολοκλήρωσε τις πέντε προσπάθειές της σε 4,20, 4,39, 4,54, 4,02 και 4,22 δευτερόλεπτα, με επίσημο μέσο όρο 4,27 δευτερόλεπτα. Η καλύτερη μεμονωμένη επίδοσή της ήταν μόλις 4,02 δευτερόλεπτα.

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, οι αθλητές λύνουν τον κύβο του Ρούμπικ πέντε φορές. Για τον υπολογισμό του μέσου χρόνου αφαιρείται η ταχύτερη και η πιο αργή προσπάθεια. Έτσι προκύπτει ο επίσημος μέσος όρος που χρησιμοποιείται για την κατάταξη και τα ρεκόρ.

Η επίδοση των 4,27 δευτερολέπτων έκανε τη Lian την πρώτη γυναίκα speedcuber που κατεβαίνει κάτω από τα 4,5 δευτερόλεπτα σε μέσο όρο.

Από τα τέσσερα χρόνια στον παγκόσμιο πρωταθλητισμό

Η σχέση της Lian με τον κύβο του Rubik ξεκίνησε όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Μέσα σε λίγα χρόνια, η μικρή Κινέζα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στον χώρο του speedcubing.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν κινεζικά μέσα, η Lian έχει μάθει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους για την επίλυση του κύβου και τον τελευταίο χρόνο προπονούταν περίπου δύο έως τρεις ώρες καθημερινά.

Όταν η πρόοδός της άρχισε να επιβραδύνεται, οι γονείς της την πήγαν στη Σανγκάη, ώστε να προπονηθεί με έμπειρους αθλητές του χώρου. Η εντατική εξάσκηση φαίνεται πως είχε άμεση επίδραση στις επιδόσεις της.

 

 

Η Lian είχε ήδη ξεχωρίσει από το 2025. Στις 2 Ιουνίου 2025, σε ηλικία πέντε ετών, ολοκλήρωσε έναν κύβο 3x3x3 σε 4,973 δευτερόλεπτα σε επίσημη διοργάνωση στην Κίνα. Η World Record Certification κατέγραψε την επίδοσή της ως παγκόσμιο ρεκόρ για το νεότερο άτομο που λύνει κύβο 3x3x3 σε λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα σε διαγωνισμό.

Για τη μικρή Zhizhi, ο κύβος του Rubik δεν είναι πλέον απλώς ένα παιχνίδι, αλλά ένα αγωνιστικό πεδίο στο οποίο, στα έξι της χρόνια, έχει ήδη καταφέρει να καταρρίψει δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ.

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