Μόλις έξι ετών και ήδη έχει γράψει το όνομά της στην ιστορία των ρεκόρ λύσης του κύβου του Rubik. Η Lian Yunzhi, γνωστή με το παρατσούκλι Zhizhi, από το Τσενγκντού της Κίνας, κατέρριψε δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κλασικό κύβο 3x3x3.
Η πρώτη επίδοση ήρθε στη Γουχάν, όπου η Lian σημείωσε μέσο χρόνο 4,52 δευτερόλεπτα. Λίγο αργότερα, στη διοργάνωση της Guangzhou GraDUAL 3x3 IV, κατέβασε ακόμη περισσότερο το ρεκόρ, στα 4,27 δευτερόλεπτα.
Στον δεύτερο αγώνα, η 6χρονη ολοκλήρωσε τις πέντε προσπάθειές της σε 4,20, 4,39, 4,54, 4,02 και 4,22 δευτερόλεπτα, με επίσημο μέσο όρο 4,27 δευτερόλεπτα. Η καλύτερη μεμονωμένη επίδοσή της ήταν μόλις 4,02 δευτερόλεπτα.
Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, οι αθλητές λύνουν τον κύβο του Ρούμπικ πέντε φορές. Για τον υπολογισμό του μέσου χρόνου αφαιρείται η ταχύτερη και η πιο αργή προσπάθεια. Έτσι προκύπτει ο επίσημος μέσος όρος που χρησιμοποιείται για την κατάταξη και τα ρεκόρ.
Η επίδοση των 4,27 δευτερολέπτων έκανε τη Lian την πρώτη γυναίκα speedcuber που κατεβαίνει κάτω από τα 4,5 δευτερόλεπτα σε μέσο όρο.
Από τα τέσσερα χρόνια στον παγκόσμιο πρωταθλητισμό
Η σχέση της Lian με τον κύβο του Rubik ξεκίνησε όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Μέσα σε λίγα χρόνια, η μικρή Κινέζα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στον χώρο του speedcubing.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν κινεζικά μέσα, η Lian έχει μάθει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους για την επίλυση του κύβου και τον τελευταίο χρόνο προπονούταν περίπου δύο έως τρεις ώρες καθημερινά.
Όταν η πρόοδός της άρχισε να επιβραδύνεται, οι γονείς της την πήγαν στη Σανγκάη, ώστε να προπονηθεί με έμπειρους αθλητές του χώρου. Η εντατική εξάσκηση φαίνεται πως είχε άμεση επίδραση στις επιδόσεις της.
Η Lian είχε ήδη ξεχωρίσει από το 2025. Στις 2 Ιουνίου 2025, σε ηλικία πέντε ετών, ολοκλήρωσε έναν κύβο 3x3x3 σε 4,973 δευτερόλεπτα σε επίσημη διοργάνωση στην Κίνα. Η World Record Certification κατέγραψε την επίδοσή της ως παγκόσμιο ρεκόρ για το νεότερο άτομο που λύνει κύβο 3x3x3 σε λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα σε διαγωνισμό.
Για τη μικρή Zhizhi, ο κύβος του Rubik δεν είναι πλέον απλώς ένα παιχνίδι, αλλά ένα αγωνιστικό πεδίο στο οποίο, στα έξι της χρόνια, έχει ήδη καταφέρει να καταρρίψει δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.