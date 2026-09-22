Συνταγή για ένα εκπληκτικό Τιραμισού στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Ο Χρήστος Μοίρας έδειξε στους τηλεθεατές, βήμα-βήμα τη διαδικασία

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Ξεκίνημα με ένα φοβερό τιραμισού, για τον Χρήστο Μοίρα στηνε κπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Ξανά κοντά μας, μέσα από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Χρήστος Μοίρας. Ο σεφ βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής και αφού ευχήθηκε καλή σεζόν στην Ζήνα Κουτσελίνη, έδειξε στους τηλεθεατές του Star τη συνταγή για ένα εκπληκτικό Αυθεντικό Τιραμισού

Φτιάξε μία πρωτότυπη συνταγή για υγιεινό και λαχταριστό γιαουρτογλυκό

Συνταγή για ένα εκπληκτικό Τιραμισού στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Υλικά για τη Συνταγή

  • 13 Κρόκοι αυγών
  • 8 Ασπράδια
  • 150 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη
  • 750 γραμμάρια μασκαρπόνε
  • 90 ml Amaretto
  • 90 ml Espresso
  • 500 γραμμάρια σαβαγιάρ
  • Κακάο για το πασπάλισμα

Δείτε αναλυτικά, τη διαδικασία στο βίντεο

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