Ξανά κοντά μας, μέσα από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Χρήστος Μοίρας. Ο σεφ βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής και αφού ευχήθηκε καλή σεζόν στην Ζήνα Κουτσελίνη, έδειξε στους τηλεθεατές του Star τη συνταγή για ένα εκπληκτικό Αυθεντικό Τιραμισού
Φτιάξε μία πρωτότυπη συνταγή για υγιεινό και λαχταριστό γιαουρτογλυκό
Υλικά για τη Συνταγή
- 13 Κρόκοι αυγών
- 8 Ασπράδια
- 150 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη
- 750 γραμμάρια μασκαρπόνε
- 90 ml Amaretto
- 90 ml Espresso
- 500 γραμμάρια σαβαγιάρ
- Κακάο για το πασπάλισμα
Δείτε αναλυτικά, τη διαδικασία στο βίντεοΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.